精品古裝錶不只是男士專利　精選3款女性較易上手的中性古董男錶

過去我們覺得女人挑選手錶往往喜歡風格華麗的珠寶錶，不過這樣的刻板印象放到2020年已經不太適用了，目前市場上的女性錶主開始追求比較能突顯個性的手錶，而剛好有一種市場能夠滿足她們現階段的需求，那就是二手或古董男錶。

雖說女人現在選錶不一定要鑽石愈大顆愈好，但相較於男性來說，女性錶主還是傾向挑選錶徑比較小一些的款式，這時候一些大概在1980年之前所生產的古董男錶，由於那時手錶的尺寸不比現在，往往是做到大概36mm或38mm而已，結果剛好符合現代女性挑錶的標準。

雖說女人現在選錶不一定要鑽石愈大顆愈好，但相較於男性來說，女性錶主還是傾向挑選錶徑比較小一些的款式。（IG@cartier）

在現代的潮流之下，女款新錶當然也有做得比較中性的設計，而女性們也沒有叛逆到就是不想被「女錶」兩個字的框架套住，但她們目前更傾向找那種品質好、耐用耐操，甚至還帶點複雜功能的手錶，對照之下，古董男錶顯然能夠抓住現代女性的胃口。而最近在二手市場上，女性對於幾款古董男錶特別有興趣，以下一一來點名這些女性最近很喜愛的古董男錶有哪些。（按照品牌字母順序排列）

CARTIER Crash

Crash以現在角度來看的確沒有這麼純粹的男錶味道，因此錶徑做得比較小的古董Crash剛好適合女性佩戴，過往女性可能會覺得這只錶長得有點奇異，對它的好感度沒這麼高，可是現在女性出門如果能戴一隻古董Crash，一定可以讓周遭的男人女人都眼睛一亮，尤其狀況好的古董Crash現在也沒那麼好找，所以如果有機會入手，女性錶主不會猶豫太久。

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PATEK PHILIPPE Nautilus 3800

經典運動錶現在不只男性很瘋，連女性也超級喜愛，而在這之中，PP的金鷹因為名氣大、設計又簡潔有辨識度而備受女性錶主青睞，其中Nautilus 3800的錶徑只有37.5mm，比起後期一點推出的金鷹，3800的尺寸反而更適合女性，另外還有比較現實的一點是，3800因為錶徑較小，現在男性比較不會熱烈追求，所以在市場上的價格也比較低，入手起來輕鬆許多。

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ROLEX Daytona 16528

古董Daytona並非男性專利，現在很多女性也開始對這款經典賽車錶產生濃厚興趣，戴著這款經典錶可以讓女人看起來獨具個性，而女性若覺得不鏽鋼款太普通，她們可能會去尋找K金錶殼，甚至鑲點鑽的款式——那對男性而言可能有點太華麗，可是女性戴倒是很剛好。

除了以上提到的三款古董男錶，其他在二手市場上受到女性藏家高度關注的款式還包括Rolex水鬼（Submariner）、GMT-Master，或是Audemars Piguet的皇家橡樹（Royal Oak）等等。今日女錶市場的潛力已經普遍被錶廠所重視，除了各品牌致力開發更多元化的女錶產品之外，其實從二手市場的動向也能觀察到一些女性錶主偏好的元素，以前我們可能還是會狹隘地認為男錶就是男性在戴的，可是仔細想想手錶本身應該都是中性的，所謂男錶女錶也是我們用自己的價值觀所區隔出來，然而只要錶本身的品質夠好、設計也蘊含吸引人的美學，每一款錶都有可能吸引男性或女性的喜愛，因此對於目前女性喜愛尋求古董「男錶」這件事，事實上也就只是她們賞錶的品味轉變了，比起以前都是看到一堆錶徑很小、鑽石很多很花俏的手錶，現在女性戴錶多了些個性風當然不是什麼壞事。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：現在流行女人戴古董男錶，勞力士、百達翡麗和卡地亞最受歡迎】