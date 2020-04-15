Timothée Chalamet將飾演Bob Dylan傳記作品　卻原來並非電影？

法裔美國人氣演員Timothée Chalamet最近忙得很，那邊廂他擔正主角的全新科幻片《Dune》，日前才正式發式第一張劇照，這邊廂Timothée早前更宣告將會參演Bob Dylan傳記作品，並飾演Bob Dylan，由虛構科幻英雄到真實的搖滾英雄，Timothée Chalamet也一次過包攬。

的全新科幻片《Dune》今年就會正式上映。（DUNE）

其實以音樂名人為主軸的傳記電影或改篇電影，近代影史上從來不缺，遠一點2002年Eminem自我演繹的《8 Mile》和05年有Johnny Cash《Walk the Line》（還有向Kurt Cobain借鏡的《Last Days》，但這又不屬傳記電影），而自2018年《Bohemian Rhapsody》的大獲成功，更為飾演Freddie Mercury的Rami Malek贏得奧斯卡最佳男主角後，音樂人傳記電影蔚然成風，也是意料之內的事，好似《Bohemian Rhapsody》電影製作人Graham King，上年就從The Estate of Michael Jackson基金處取得音樂權利，正式開始籌備拍攝Michael Jackson的傳記電影。

他們相似嗎？（Ultimate Classic Rock）

然而，今次Timothée Chalamet參演的Bob Dylan傳記作品，卻非一般的電影，而是一套Musical音樂劇，即是Timothée既要外觀上演繹得Bob Dylan夠傳神外，更要大展歌喉唱《Like a Rolling Stone》和《Blowin' in the Wind》，都可惜難道不少。

年輕時代的Bob Dylan有型到一個點！（Rolling Stone）

招牌爆炸攣毛頭。（Medium）

作為流行文化史上其中一位最關重要的巨人，Bob Dylan在時裝世界一向地位崇高，爆炸攣毛頭、窄Cut老西、波點恤衫以至是Dark Ray-Ban Wayfarers太陽眼鏡等等，都一再影響着時下時裝世界，當中尤以經過Hedi Slimane洗禮的SAINT LAURENT最為明顯，上年更找來Finn Wolfhard出來，以明顯地向Bob Dylan致敬的造型拍攝季度廣告，廣獲好評。

SAINT LAURENT找來Finn Wolfhard向Bob Dylan致敬。（SLP）

的確無論是Timothée Chalamet抑或是Finn Wolfhard也好，均是高佻高鼻、青靚白淨又呈深髮攣毛爆炸頭的男生，這種與生俱來的基因，實在和Bob Dylan有着好幾分相似，未知Timothée Chalamet 或Finn Wolfhard所演繹的Bob Dylan，更討你們的歡心呢？