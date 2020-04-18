【Zara】再度聯乘Jo Malone出香氛蠟燭　親民價格高級品質可並存

Zara近日再度聯乘Jo Malone，推出八款香氛蠟燭，讓喜歡香氣的買家能以親民價錢享受高級感。

Zara再度聯乘Jo Malone，推出八款親民價香氛蠟燭。（Zara）

鑑於新冠肺炎COVID-19疫情持續嚴峻，部份公司安排員工在家工作，減低病菌散播的機會。



別以為在家工作必會更休閒，不少人表示work from home的日子比平常更繁忙；有些人則耐不住社交距離的清靜與寂寞，即使明知假日行山非常多人，仍冒著風險上山去，但求有機會舒展一下筋骨。



幸好Zara近日再度聯乘Jo Malone，一次過推出八款香氛蠟燭，讓在家避世的各位能夠沉浸於舒適的香氣之中。

點擊下圖了解今次的聯乘有甚麼氣味可供選購：

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去年11月，Zara與Jo Malone便首度合作推出「Zara Emotion」香水系列。八款香水外型簡潔時尚，定價親民（90 ml亦只售£25.99），推出後旋即成為一眾女士的搶購品。

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是次合作延續去年的聯乘，以同樣的香氣製作出一系列香氛蠟燭。Jo Malone創辦人表示靈感取材自兩個品牌各自散發的時尚感，並採用了她多年來喜歡的成份，與Jo Malone London一樣擁有令人難忘的香氛印記。而最令人興奮的，當然就是能以£15.99（約港幣$154），買入Jo Malone London質量的香氛蠟燭。在當下這個經濟低迷的時刻，相信這個聯乘系列對不少喜歡香氣的打工仔而言，是個來得及時的福音。