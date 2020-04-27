【KEEN】UNEEK最新別注版　atmos透心涼、BAMBOO SHOOTS自然風

自從美國戶外品牌KEEN推出UNEEK後，隨即成為熱門鞋款，跟HOKA ONE ONE、Salomon一樣，由機能界別進佔時尚領域。 UNEEK已面世一段日子，但人氣依然強勁，因為KEEN懂得巧妙地使用時尚最強武器——聯乘，令大眾對這鞋的熱情有增無減。

創新是UNEEK給人第一個感覺，KEEN團隊以「兩條鞋繩、一個鞋墊」的設計概念，重心放於鞋子的上層部份，捨棄一般常見的鞋子設計，鞋身主要由鞋繩組成，用上較小面積物料拼接出鞋子，可以減少張力，令活動時更加靈活；與此同時，鞋繩可以有成千上萬的不同組合，令UNEEK可以送上最沉實低調、最搶眼繽紛的配色，迎合不同的顧客層。

KEEN去年曾推出UNEEK的香港限定配色（黃寶瑩攝）

聯乘是KEEN令到UNEEK持續保持新鮮感的殺手鐧。近年人氣高企的Engineered Garments，一直是聯乘專業玩家，覆蓋範圍甚廣，由Barbour到UNIQLO，對鞋履更是情有獨鍾，Dr Martens、HOKA ONE ONE、New Balance、Timberland等，而最新的是KEEN。

Engineered Garments聯乘KEEN的UNEEK II Slide拖鞋（NEPENTHES）

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Engineered Garments揀選了KEEN的UNEEK II Slide拖鞋鞋款作聯乘，經過品牌主理人鈴木大器點石成金，以黑色為主調，構成鞋面設計的繩帶，則印上Engineered Garments白色字樣，配合大自然風的Styling穿搭硬照，輕易將這佬味設計變得時尚。

再重溫Engineered Garments過住聯乘鞋款：

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除了Engineered Garments外，KEEN的UNEEK系列還有數之不盡的聯乘項目，繼AlexanderLeeChang和TIMAI兩款別注後，最新再來三間日本時尚名所的合作，並且全是充滿夏日感覺。

KEEN聯乘atmos（KEEN）

點擊看更多KEEN UNEEK聯乘設計：

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先是Urban Outdoor 名所 BAMBOO SHOOTS以吊床為靈感，用上啡、白兩色的8mm 粗繩，編織出有如麻繩的自然效果；戶外運運店 OSHMAN'S則玩Layering，以紅、藍、綠、白四種顏色繩帶，帶出Sporty感覺；至於球鞋名店atmos的版本，以罕見的湖水綠拼合黑，營造出透心涼的視覺效果，絕對是迎接夏天來臨的解暑設計。最後，看看首間香港KEEN專門店設計：KEEN

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