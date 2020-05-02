新冠肺炎｜最怪異線上展覽　千年髮髻、一箱眼珠…哪展品最嚇人？

新型冠狀病毒肺炎COVID-19持續蔓延，不少美術館與博物館近來都閉館，減少民眾社交活動。不過，藝術交流卻不會因此而結束，英國約克郡博物館就在網上舉行「#CreepiestObject」挑戰，邀請其他博物館的策展人拿出最怪異的展品。

約克郡博物館拋磚引玉，貼上來自羅馬的千年髮髻，並寫：「你能打敗它嗎？」（YorkshireMuseum＠Twitter）

英國約克郡博物館近來在Twitter上邀請其他博物館的策展人參加以標籤「#CuratorBattle」的挑戰，在網上以不同主題，分享展品相片以作交流，而最近一次的主題就是「#CreepiestObject」，展館紛紛拿出最怪異的展品，約克郡博物館拋磚引玉，貼上千年的髮髻，並寫：「你能打敗它嗎？」博物館紛紛響應，由破舊的玩具人偶、到一整箱眼珠等等，猶如打開潘朶拉的盒子。

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自約克郡博物館閉館以來，便開始了一星期一次的挑戰，大受世界各地的博物館歡迎。约克郡博物館基金的Millicent Carroll就在《衛報》的訪問中說：「這挑戰令更多人每星期五便查看我們的Twitter，看看我們有甚麼主題。不過，『#CreepiestObject』則把這挑戰帶到另一層次。在閉館時候，還能分享展品，是很好的事，只希望各位欣賞後不要發惡夢！」