時間管理大師羅志祥手錶收藏也勝人一籌　勞力士、PP也是囊中之物

最近是非很多的藝人小豬羅志祥陷入感情醜聞的風暴中，網路上的風向多數都是導向支持他的前女友周揚青，畢竟他遭到風流、花心、愛玩、劈腿等各種用情不專的指控後，整體形象已經毀於一旦，所以最近網友也針對羅志祥開發出了各種Kuso用語，包括多人運動、時間管理大師、五十翔笑百祥、豬揚變色等等，都成為最近討論度很高的流行用語。

而身為錶迷，我們對於羅志祥的風流史固然所知有限，但他時間管理大師的身份倒是值得我們好好研究一下；別誤會，我們不是要學習如何一心多用，而是小豬除了喜歡漂亮女生之外，他對於手錶的熱情看來也是頗高的，從他在Instagram上時常曬出愛錶的舉動來看，他擁有的手錶收藏的確是滿驚人的，小編大概瀏覽一下隨隨便便就超過十只以上令人羨慕的名錶，但相信實際上他擁有的手錶絕對更多。

▼▼按圖放大看羅志祥的手錶收藏▼▼

+ 9 + 8 + 7

從小豬的IG看他日常佩戴的手錶，可以發現他對RICHARD MILLE應該是滿有愛的，例如他曾多次曬出佩戴該品牌的手錶，包括RM 022兩地時間陀飛輪鑽錶、RICHARD MILLE幫西班牙蠻牛打造的聯名錶RM35-02他也有，另外還有像以紅色TPT石英材質製作、整只錶紅吱吱的RM 11-03計時碼錶也是他的收藏之一，通常只要能擁有一只RICHARD MILLE手錶已經很讓人羨慕了，但羅志祥收藏的RICHARD MILLE手錶顯然不只這三只，在他分享的其他生活照中也時不時會看到他佩戴該牌手錶。

勞力士116610LN黑水鬼他也沒有放過（instagram@showlo）

另外喜歡手錶的人幾乎都無法抗拒的勞力士手錶，羅志祥也是收藏了不少，例如116610LN黑水鬼，另外前兩年聲量滿高的GMT-Master II他也沒有放過，而且他的還不是不鏽鋼款，而是黃金材質的116718LN！

另外還有幾個知名大牌的手錶像是柏德菲臘的金鷹計時碼錶5980R、AP的皇家橡樹離岸型計時鑽錶、沛納海的Luminor二針基本款，以上可見他涉獵的手錶品牌跟女生一樣多（誤），除了品牌很多元之外，他也不一定非要貴的、鑽的、複雜的才戴，如果以上例子還不足以說服你羅志祥不見得都是戴單價很高的名錶，那麼以下這個例子你應該更能體會他真的是對手錶有廣泛的熱愛。

羅志祥也會佩戴像G-SHOCK GMW-B5000D這種電子錶（instagram@showlo）

如圖所見，除了勞力士、PP和RICHARD MILLE之外，羅志祥也會佩戴像G-SHOCK GMW-B5000D這種電子錶，雖說金屬錶殼的GMW-B5000D一樣是人氣很旺的熱門錶，但怎麼說它的入手價格對於荷包滿滿的羅志祥而言都是小菜一碟，原來他也是會戴相對來說比較平價的手錶。

看完上面介紹的這些羅志祥手錶收藏，可以發現他真的也是一位手錶狂熱者，收藏之豐富讓人歎為觀止，雖然我們不知道他的時間管理技巧到底好到什麼境界，但至少他用來看時間的工具隨便亮一只出來，都能讓人眼睛一亮，肯定他也是砸了重本在手錶收藏這一塊領域。