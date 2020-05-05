【新冠肺炎】無印良品出口罩　堅持MUJI簡約設計風　更有環保元素

有見世界各地被新冠肺炎COVID-19疫症的陰霾籠罩，多個集團及品牌先後宣布加入抗疫前線，將自家工廠改為製作醫療物資，為世人出一分力。 人氣日本品牌無印良品MUJI亦由五月一日起，推出自家製口罩。產品貫徹品牌特質，除了價格親民之外，品質更有絕對的保證，怪不得一上架即被搶購一空。

無印良品近日推出自家製口罩（MUJI）

儘管早前港大微生物學系講座教授袁國勇透露，政府將會向市民派發可多次重用的口罩，但相信不少香港市民寧可靠自己，以免一場歡喜一場空。

近日坊間愈來愈多口罩出售，反而令人擔心會有黑心商人製作及出售不合規格的口罩。幸好日前深受用家歡迎的無印良品亦推出自家製口罩，讓買家能以親民價格買個安心。

無印100%綿製成的三層口罩，具有出色的透氣度及吸水性。（MUJI）

根據日本網媒Fashionsnap報導，無印最新推出的全白色的口罩，與香港日前出售的一次性不織布口罩不盡相同。全白色口罩由100%綿製成，三層設計具有出色的透氣度及吸水性，可清洗約30次並反複使用。此款口罩分別有兩件裝、四件裝，以及八件裝出售，價格分別為999日元（約$73港元）、1,998日元（約$145港元），以及3,996日元（約$289港元），性價比相當不俗。

不過無印的出品自然號召力極高，口罩推出後已經火速售罄，負責人表示短時間內難以補給供應量。儘管如此，有興趣的朋友亦不妨密切留意有關消息，翻貨時儘早買入心頭好。