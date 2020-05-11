【新冠肺炎】美國街頭驚現鑲嵌藝術　廁紙、洗手液意味著甚麼？

美國近月來持續被新冠肺炎COVID-19的陰霾籠罩，不僅市民的日常生活大受影響，經濟亦陷入低谷，整個國家愁雲慘霧。 有見及此，藝術家Jim Bachor近日以鑲嵌藝術為芝加哥增添趣味，希望藉此系列作品為人打打氣。

藝術家Jim Bachor近日以鑲嵌藝術為芝加哥增添趣味。（Jim Bachor）

鑲嵌藝術由來以久，據悉早於公元前3世紀出現，於古希臘及古羅馬時期愈見普遍。通過石頭，礦物，玻璃，瓷磚、貝殼等物料，藝術家紀錄下當時大眾的日常行為及城市景象，為後人留下寶貴的瑰寶。

當代藝術家Jim Bachor有感鑲嵌藝術不但色彩吸引，更有記載歷史的深層意義，因此被此藝術深深吸引，因此選擇鑽研此種藝術，希望能以此一古老的聲音紀錄現代事物。

Jim bachor部份過往作品：

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新冠肺炎COVID-19持續在歐美地區蔓延，美國每日接近2萬多人確診，至今確診個案累計逾130萬宗，卻只22多萬人康復，情況令人相當擔憂。

有見及此，Jim Bachor近日以新冠肺炎為主題，在芝加哥街頭完成了多幅鑲嵌藝術畫作。大街的石屎路上出現以大理石砌成的廁紙、洗手液、酒精飲品。Jim Bachor表示這個不分貧富老幼的病菌，嚴重打擊許多人的日常，令整個城市陷入一片愁雲慘霧，因此他希望憑藉色彩斑斕的鑲嵌藝術，為這個艱難的時代帶來一絲希望及色彩。

點擊下圖欣賞Jim Bachor的抗疫作品：