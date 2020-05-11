木村拓哉慶祝SENSE雜誌20周年　帶領NIGO等一眾裏原宿猛人話當年

近日潮流大神木村拓哉動作多多，除破天荒開設IG官方帳號，更首度為日本潮流誌《SENSE》拍攝雜誌封面。

（SENSE）

雖然木村拓哉多年來一直有為各式各樣流行雜誌拍攝封面（當中尤以《MEN NON NO》最響最多），然而與《SENSE》的合作，從前卻又聞所未聞。但適逢《SENSE》最新一期6月號，是雜誌的20周年慶生，因此木村君亦俾足面地破天荒擔任封面人物，以一身花俏Glam Rock造型登場，話題性十足。

回顧木村拓哉歷代雜誌封面：

+ 8 + 7 + 6

高橋盾與北村信彦。（高円寺/阿佐ヶ谷の美容室STYLES）

其實深度一點去研究的話，新一期《SENSE》之所以值得收藏，箇中原因並非單單因為木村拓哉，其他相關人物，才是大家應該細味的重中之重。事關今期雜誌找來高橋盾、西山徹、NIGO和北村信彦，這4位UNDERCOVER、WTAPS、HUMAN MADE和Hysteric Glamour主理人出來，以「我的90年代」話當年，回顧90年代的潮流文化與原宿之興衰史。要知道近年裏原宿街頭時尚強勢回歸，甚至史無前例地拓展到西方高級時裝領域，熟讀昔日日本潮流歷史，對年輕一代時裝愛好者而言，一定有所進益。

NIGO搶先預告。（SENSE）

野口強。（朝日新聞デジタル）

而新一期《SENSE》另一大賣點，就是請來野口強出任客席編輯，主理今期雜誌，須知道野口強在亞洲潮流史上得高望重，與上述一眾裏原宿大佬老友鬼鬼外，更直接/間接地捧紅過NUMBER (N)INE、Wolf's Head和Hysteric Glamour等品牌，事關貴為木村拓哉御用造型師的他，過去就經常將上述潮牌，供應給木村於雜誌或者電視劇之中著用，木村拓哉之所以達至今時今日的潮流地位，野口強絕對功不可沒。