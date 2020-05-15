Rolex｜專訪勞力士收藏家Ivan Sir　EXPLORER 1 1016是舊裝入門？

【Rolex勞力士】貴為近年本地錶壇人氣KOL——Ivan Sir（韓廣志），絕對是當前香港Rolex文化之中，無人不曉的名字。研究Rolex研究到開班授徒，甚至帶同靚女Model飛到日本、泰國拍攝手錶特輯，無論是令你覺得佩服定嘩然，他一舉一動的確牽動着每名勞力士愛好者的神經。今次Ivan Sir更應《一物》之邀，成為首集Rolex收藏專題主角，親身公開總共10枚自己最愛的Rolex珍藏，叫Fans們大開眼界。

Rolex收藏家Ivan Sir。（攝影：龔嘉盛）

縱然研究、買賣與收藏Rolex已有二十多年經驗，但Ivan Sir自言Rolex之道可是學海無涯，所以10枚最珍愛的手錶裡，以運動腕錶為主調，既有歷史悠久的長青款式，亦有近年才大流行的新潮型號，新舊並重，十分全面。

RRolex EXPLORER 1 1016 Ivan Sir當年以$100,000元買入，現在已升值至$230,000。（攝影：龔嘉盛）

收藏1：Rolex EXPLORER 1 1016

Ivan Sir：「這是我當年投身古董Rolex以來，第一款收藏的型號，這是1967年版本粉面Matte Dial，其最大特色，乃是刻有俗稱『肥仔字』的字面，留意369這三個數字，其字體呈粗厚狀，稱Mega Fat Font，形象突出之餘，生產時間亦很短，就只有一年，稱之為Mark 1（MK1）。」

木村拓哉於《戀愛世紀》配戴Rolex EXPLORER 1。（戀愛世紀）

Ivan Sir再三強調，這枚EXPLORER 1 1016對於亞洲人而言，特別有情感，事關2000年代木村拓哉於《戀愛世紀》劇中，正正配戴這枚手錶演出，在木村效應之下，自然在亞洲引發搶購潮。

收藏2：Rolex Submariner Maxi Dial 5513 。（攝影：龔嘉盛）

收藏2：Rolex Submariner Maxi Dial 5513

Ivan Sir：「這枚Maxi Dial又稱之為大夜光，這款手錶過去5年的升值程度可謂極大，在2008年的時候，其實不同期數的Maxi Dial在市價上都分別不大，但近年隨着它們的市值愈來愈高，人們也玩得愈來愈刁鑽，不同的Detail細節，哪怕只是細微差別，價錢往往大相逕庭。」

Rolex 5513 Maxi Dial 升值能力很高（攝影：龔嘉盛）

Ivan Sir表示這枚Maxi 1的特點，是他見過芸芸Submariner中，其夜光面層時間刻度所佔面積最大的一枚，「要留意同一款手錶哪怕期數相同，其夜光面大小都會有所不同，是我早期5513之中第一枚，和最心愛的珍藏。名人方面，林海峰也是5513的忠實支持者。」

Maxi 1近年炒風更盛，「五年期我以$60,000買入，現在已升值逾$200,000，投資潛力算是十分可觀。」

收藏3：Rolex Red Submariner 1680。（攝影：龔嘉盛）

收藏3：Rolex Red Submariner 1680

Ivan Sir：「我從事這款單紅Red Sub的買賣經已有15、6年的經驗，跟上面那枚5513一樣，普遍1680在2008的時候，市價仍然維持在一個相對低的水平，那時市面上大部分人都未有一個重視期數的概念，通常都只會注重有沒有紅字而已（有紅字與無紅字款式，當年的差價為$20,000左右），後來勞力士愛好者對不同期數的手錶，區分得愈來愈考究後，各款1680的價格分野才愈來愈大，當年$50,000元的一枚，現在已升值至$200,000大元了。」

另外，Ivan Sir強調長年以來追捧單紅的人，都會注意兩大特點：一是錶盤紅字底下，是「Meters First（米）抑或是Feet First（尺）的設計」，如果是「200m」行先的話，即代表是較早期的版本，價值就會再昂貴一點。

而「660ft」亦有考究之處，如果6字呈「開口6」這個小細節的話，亦即代表是舊版款式，可見認真研究起來，實在大有學問。

收藏4：Rolex Double Red Sea-Dweller 1665。（攝影：龔嘉盛）

03年Rolex Double Red Sea-Dweller才市值$60,000，至08年突飛躍到$400,000，2007年左右，Ivan Sir對這枚Double Red Sea-Dweller最為著迷，曾經擁有3枚。（攝影：龔嘉盛）

Ivan Sir自家的Rolex教學片在坊間很受歡迎。（Ivan Sir）

收藏4：Rolex Double Red Sea-Dweller 1665

Ivan Sir：「我之所以向大家分享Sea Dweller，乃是它於2017年間開始再度強勢堀起，原因是當年Rolex推出了一枚Sea Dweller 126600複刻版，將紅字刻印在錶面之上，自此使到這個型號的舊版紅字款式更加搶手。」

「不過我所收藏的Sea Dweller就再稀有一點，事關它可是枚雙紅版本，錶盤上兩行SEA-DWELLER，Submariner 2000字標，均以搶眼紅色標示。另一特色是此錶有着十分高身的Dome Shaped波膠，而為確保手錶的深潛性能，這枚Sea Dweller內部裝置了精密的氣壓調節氣，使到它的厚度進一步突顯，戴在手裡，實在有着莫大的質感。」

Ivan Sir縱橫錶圈多年。（攝影：龔嘉盛）

另一個鮮為人知的細節，在於底蓋部份：「Sea Dweller Double Red底蓋位置除了會刻有手錶的流水號之外，Rolex的商標亦會雕刻在其中，但不同時期會有所分別。例如我手上這枚舊版的話，其Rolex字樣乃是呈直線的，行內人俗稱為『大籮袖』；而新版的話，Rolex字樣則呈曲線型，俗稱『細籮袖』。」而市價方面，當然還是保持傳統：舊版貴過新版吧！收藏5：Rolex GMT Master 1675 Mk1

收藏5：Rolex GMT Master 1675 Mk1。（攝影：龔嘉盛）

Ivan Sir：「Rolex GMT-Master是品牌其中一個生產年月最久的運動錶系列，我手上這枚是粉面的版本，又稱Mark 1 Long E，之所以叫Long E，乃是因為錶盤Rolex字樣標記的大楷『E』字母，其上、中、下部份三劃長度皆一樣長短，是為芸芸1675粉面之中最受人追捧的一枚。」

Ivan Sir：「雖然沒有了Glowing的反應，但各個夜光位卻變成粉橙色，稱之為Pumpkin。」（攝影：龔嘉盛）

「而1675是Gilt Dial之後推出的第一期面，但最初代的1675夜光部份則仍然會保留Gilt Dial時代的夜光物料，遇上UV光，就會變成綠色，這個效果叫做Glowing，中文俗稱『著燈』。不過我手上這枚是略為後少少時期的版本，所以沒有了Glowing的反應，但各個夜光位卻變成粉橙色，稱之為Pumpkin。」

「過去Rolex GMT-Master，是最少人問津的運動錶款，嫌它的紅、藍接色太過新穎，不倫不類似的，然而隨着時代變遷，時下年青人講求創新破格，這手錶已成為時裝潮流打造的一部份，所以愈是鮮色的配色，近年就愈受人追捧，連我自己也受到感染『爭埋一份』呢！」

IVAN Watches中環專門店。（攝影：龔嘉盛）

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