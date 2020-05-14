【Dries Van Noten改革】速食文化而深　站在道德高地無補於事

或許新冠肺炎COVID-19只是導火線，於網購世代下衍生的速食文化，以至人類弄出來的氣候變遷，才是當前時裝工業結構的致亂之源......

勢要改革業界的Dries Van Noten。（bof）

時下消費者最沒有耐性

昨日「Antwerp Six」之一的Dries Van Noten，以發起人名義，聯同Thom Browne、Proenza Schouler、Craig Green、Marine Serre、Tory Burch、Nina Ricci等各式各樣時裝品牌，與及Lane Crawford集團主席Andrew Keith等零售業代表，所表一份聯署聲明，要求業界能夠改革兩大事宜：

（1）調整每年每季品牌服飾的開季以至零售時期

（2）重新檢定緊接而來的減價時間

雖然這是一份沒有實際約束力的聯署，亦沒有LVMH、KERING這些超重量級時裝巨頭的支持，但對於業內人土而言，以Dries Van Noten為首所推倡的改革想法就仍然很具被討論價值，雖然，有些諗法，實在幻想得過於美好，甚至有點不切實際.......

因為新冠肺炎肆虐，許多製衣工場停止運作，今年所有品牌AW20的新季服飾，如無意外將會押後售賣，這或許引發了Dries Van Noten對往後恆常押後時裝季度開賣的奇想。 （Louis Vuitton）

參與聯署的人物：

首先是1的部份：Dries Van Noten提議押後每季的開季時間，例如傳統上SS2020的女裝服飾，於2019年巴黎時裝周發佈，平常業界經營方法是2019年12月至2020年4月就售賣新季服飾，不過Dries就提議，開季的時間應押後2至3個月，即是由12月至5月改為2月至7月（而秋冬季亦由現在的平均的5至11月，延後為8月至下年1月販售）。

這樣的想法代表甚麼？就是代表在各大時裝周舉行時間不變的情況下，時裝服飾新產品由被發佈，到真正售賣的相距離，將會擴大了，例如9月時裝周看中的一件衣服，從前同年12月就可以買到，現在隨時要等多上2個月，到下年2月甚至更後時裝才買到，邏輯就是如此。但，問題來了！大家認為在這個速食世代下，普遍的消費者會有心機與耐性，耐心等待6個月，就是為了買你的新作嗎？

Burberry 「THEBSERIES」系列，時裝騷立即發售的限時系列。（Burberry ）

想來不大可能吧，在這個多姿多采的速食世代下，普遍人對品牌的忠誠度愈來愈低，因為選擇實在太多了，特別拜那數個Fast Fashion品牌所拜，你Dries Van Noten 9月才發佈的新設計，有人家ZRAR在1個月就可以以更低廉價錢，弄一件80%相似的款式出來，從而滿足了消費者的購物慾，本就令到一眾High Fashion單位焦頭爛額。

很多品牌不計成本地打造Pre Collection，就是希望將時裝的周期進一步壓縮，但對設計師而言，也的確是一件若不堪言的事，因為這會進一步消磨他們的創作空間。（Hypebae）

為應對Fast Fashion的來勢洶洶和消費者日漸走馬看花的消費心態，近年一眾大牌都嘗試盡可能將「發佈 到 售賣」的時間縮短。例如Burberry早年就試行「即Show即賣」的方式，以視像Live形式，讓全球消費者看時裝騷直播，繼而即時進行網上購物，當中好許產品是供人Pre-order，但有些卻是能夠即時購買的「THEBSERIES」24小時限定系列，特別之處是只會「Available to shop on instagram」，在時裝騷發佈的24小內透過ig平台去發售，傳統上要等待3至4個月，現在1日之內就買得到，道德上是好是壞，見仁見智，卻是這個網絡世代下的大勢所趨。現在Dries Van Noten卻竟然反其道而行地，提倡將「發佈 到 售賣」的時間延長，的確是與主流民意背道而馳。

1017 ALYX 9SM亦曾在巴黎時裝周舉行期間，發佈並出售當季新出的聯名球鞋。（Tagwalk）

拜溫室效應所賜，現在全世界都無分春裝冬裝了吧？

聯署聲明中，Dries Van Noten強調一個觀點，就是「5月份購買冬天衫是不正常」，從而強化自己希望押後開季時間的說服力。但反而想反問一個問題：就是在這個香港都近乎沒有冬天的世代下，究竟大部份品牌的春夏以及秋冬季度裡，當中的產品其實又有何大分別呢？

同一時間賣薄Tee和厚衞衣，其實有何問題。（ssense）

還不是一整年的Hoodie、T-shirt牛仔褲波鞋了吧？看看SSENSE、Selfridges、LN-CC、Selfridges等等形形式式時裝網店，他們夏天和冬天的商品當真無十分南轅北徹地不同嗎＿？除了冬天多上一些羽絨外，事實上許多時裝品牌在SS季度也會生產皮褸，而AW冬季亦會推出T-shirt，因此Dries提出「5月份購買冬天衫是不正常」之說，筆者倒說問問其說「5月的冬天衫」和「11和買的夏天衫」，對於生活在溫室效應的都市人而言，其實又有何極大的差別呢？

Dior Men SS20，夏季推出大褸頸巾，Why Not？（Dior）

聖誕節之後才來減價 傻的嗎？

Dries Van Noten聲明中最令人覺得難以執行的地方，就是提議將業界減價打折的時間，由現在11、12月和5、6月開始，延遲至1月和7月。須知道11月美國感恩節、中國雙11以至屬屬全球聖誕節，都是零售界別每年最為賺錢的節日檔期，為了提高盈利，11-12月所有品牌都會搞盡腦汁地進行各式各樣減價推銷，而普羅大眾亦因為在節日的歡欣效應下，而購買特價商品，互惠互利。

END.現在就進行折上折大減價，幾抵的。（END.）

現在Dries Van Noten卻竟然提出1月減價論，使到聖誕前夕擺在消費者眼中和手機螢幕上的產品，就是一堆正價服飾而已，這無疑是一個天大玩笑，一來「聖誕前夕普天同慶買減價貨品」的民間想法已然根深蒂固，12月還售賣正價貨固然令消費者不賣帳；二來聖誕節過後民眾的節日效應然已消退（中華地區還好，起碼尚有農產曆新生在當前），供應商屆時再減價與否，對很多主流大眾而言已吸引力不大，最後賺少了錢的，亦只不過是時裝品牌和時裝店而已，因此Dries Van Noten昨日提出如斯理論，於這個連減價都要鬥快的時代裡，實在未必可行。