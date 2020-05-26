sacai Vaporwaffle全新配色有學問　靈感來自Nike最元祖跑鞋

作為Nike近代最成功的一個合作單位，日牌sacai的確將Nike的復古風系跑鞋提升至全新高度，近年橫掃全球的，正正是最好證明。

sacai × Nike LDV Waffle。（JustFreshKicks）

重溫歷代sacai × Nike LDV Waffle回顧：

不過sacai絕非一個鍾愛原地踏步的品牌，任LDV Waffle再成功，也絕不會永無止境地重覆推出同一款配式形號（相反看看adidas的YEEZY系列～），因此LDV之後，設計師阿部千登勢也在快將到來的FW20，為大家迎來全新鞋作項目：sacai × Nike Vaporwaffle。

今年年頭率先公布的3款sacai × Nike Vaporwaffle。（sneakers news）

留意不同於LDV型號有着數以十年悠久歷史，Vaporwaffle可是一個堪新的跑鞋款式，鞋底繼承了Nike古典跑鞋的Waffle底設計，貌似古典；鞋面卻筆鋒一轉，採用包含解構主義理念的「分離式雙中底」結構，鞋舌以至Swoosh Logo部分亦採納了Double Layering設計細節，結合鞋身各式各樣豐富的物料結合，如此新舊元素配合，的確當具特色。難怪早前發佈的3款配色，在照片甫一推出之際，就迅即在全球引起熱烈討論。

最新第4款配色登場。（sneakers news）

而繼最先公布的3款配色之後，昨日波鞋頻道solebyjc亦流出第4款配色：Sail/Light Bone/Game Royal/Sport Fuchsia，不少網民乍看產品照片之下，都覺得這枚新作十分「面善」，似曾相識似的，事關這種白 × 藍 × 紅的配色，正正與Nike元祖跑鞋「阿甘鞋」Cortez，有着異曲同工之妙。

古董級別的Nike Cortez。（Celebrity Gossip, News, Pop, Music）

《阿甘正傳》。（Forrest Gump）

《阿甘正傳》。（Forrest Gump）

雖然對普羅大普而言，Nike Cortez之所以深入民心，好大程度上都與Tom Hanks主演的《阿甘正傳》（Forrest Gump）有關，故事中的阿甘，正是穿上這對Old School鞋子跑遍全美國。然而對於潮流人而言，Cortez的偉大之旅，老早就發生。

時至今日Nike Cortez變化出多個版本。（sneakers news）

在上世紀1960年代，當時的跑鞋均以皮革或帆布作為主物料，使到很多鞋在實用性、舒適性、保護性和耐用性通通略有不足，而遠在Nike還是稱作Blue Ribbon Sports的時代裏，Bill Bowerman和Phil Knight兩大主理人就一直與日本的Onitsuka Tiger合作，研發利用尼龍作為鞋面材料，最終打造一對名曰Aztec的鞋子，誰不知當時財大氣粗的adidas，就覺得這款鞋子的發音與adidas太過相似，因此向Blue Ribbon Sports提出法律訴訟，逼於無奈下，Phil Knight等人就將鞋子改名為Cortez，並於1972年推出市面，而Blue Ribbon Sports亦由這段時間改名為Nike，自此改變運動世界的格局。