【itten.】日本小眾山系品牌　傳統與機能性結合　性價比甚高

近年Utility Vests大行其道，已然成為整個時裝界以一打百定番Item，無論是Nike、Dior定或是NEIGHBORHOOD，都有相應款式。

雖然流行卻應該有些泛濫了吧？（lyst）

不過時下流行的Utility Vests也有着一大短板，就是設計外貌過於一元性，各大品牌的設計都彷彿千篇一律地以高科技形象行先，通通以Nylon、Polyester打造成網狀物，再配以多重大口袋的方式示人，雖然有型人，卻欠缺獨特性。

相反一些非主流日本品牌就多元化得多，一方面適度地應合時裝大潮流之餘，更每每能夠按照自己的信念和品味，打造與別不同的潮流單品，令人拍案叫絕。

itten.的產品照：

+ 4 + 3 + 2

例如日本廣島縣山系服飾名所WONDER MOUNTAIN旗下的品牌itten.，最近就推出一款很值得推介的山系背心：itten 11 H vest。雖然在穿在搭配和穿著理念上，或許與一般Utility Vests無異，然而在用料、造工和外觀上，這枚11 H vest卻全然別樹一格。

itten 11 H vest。（WONDER MOUNTAIN）

共有4種配色。（WONDER MOUNTAIN）

拾卻大流行的Nylon、Polyester，itten 11 H vest截然不同地以老化棉布製造，主打柔軟、具彈力和觸感舒適外，更強調用家長期著用的變化和氛圍（因此設計師建議這件Vest應好像一般背心或TEE般，要以頂部穿上的方式著上或卸下），透過日常生活中的磨擦和擺動時所造成的皺摺，從而為衣服塑造個人的生活痕跡。

+ 8 + 7 + 6

而在調節方面，itten 11 H vest同樣特別，拾卻拉鏈和扣帶系統，11 H vest因從古舊地以傳統綁帶作為衣服鬆綁方式，6組共12條的棉布帶子，平均地分佈在衣服的左、右側之中，方便用家調節鬆緊之餘，亦是一種優美裝飾。另外胸口領子之下亦縫有皮革貼片，後腰位置則設有大型口袋，配以黑、白、藍、綠4種顏色供人選擇，才不過是￥14,300的價錢（網店傳送門），實在「抵玩」。