UNIQLO UT貓貓Cats are Purrfect! Tee再登場　由Andy Warhol領軍

作為一個貓奴，基本上凡是與貓咪有關的東西都一定會大大加分，更何況是日本UNIQLO UT系列提案出來的單品？

貓咪真可愛。（University of Cambridge）

其實早前UNIQLO UT經已小試牛刀地推出Cats are Purrfect!第1彈，系列之所以名曰「Purrfect」，乃是因為貓咪打呼時的英文擬聲詞「Purr」與「Perfect」（完美）這個英文字不謀而合，因此UT團隊就搞怪地將兩者合二為一，成就出Cats are Purrfect! Collection。

回顧Andy Warhol歷年與貓有關的作品：

+ 4 + 3 + 2

而Cats are Purrfect! 1.0就找來網中一弦、馬來西亞Kamwei Fong、瑞典Marie Ahfeldt和巴黎代表Tiffany Cooper等五湖四海插畫家出來，共同打造貓貓T-shirt系列，大獲好評。

女裝共6款Tee 各$99。（uniqlo）

（uniqlo）

+ 8 + 7 + 6

來到乘勝追擊的第2波，雖然參加的Artists較少只有兩位，卻通通是天王巨生級別的名字，事關透過The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts鼎力支持，Pop Art之王Andy Warhol生前種種以貓為題材的畫作，均一一被印到UNIQLO UT的Tee上，藝術感滿載。

回顧藤田嗣治歷年與貓有關的作品：

+ 2

童裝共5款 各$79。（uniqlo）

至於另一位合作藝術家則是同樣已然逝世的藤田嗣治，作為在法國最著名的日本藝術家，藤田向來以繪畫貓和女人的畫作見長，將日本畫技法融入到西洋油畫之中這一種人稱「乳白色之肌膚」的獨門技術，更是藤田嗣治最為後世稱道的畫風。今次UNIQLO UT一口氣將兩位殿堂大師貓作引領到服裝世界之上，既是貓奴褔音，也是年輕一代得以透過平易近人方式，接觸藝術的難得機會。（Cats are Purrfect! UT系列新品6月1日（一）正式發售女裝 6款 各$99，童裝 5款 各$79）