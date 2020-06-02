NIKE、adidas聯手之外　還有哪些品牌及藝人公開反對警察暴力？

美國明尼蘇達州一名非裔男子弗洛伊德（George Floyd）於5月25日因警員過度暴力執法致死，釀發美國連續多日大型示威。儘管涉事警員已被革職候查，但示威仍未見有平息跡象。現時美國至少22個州、接近40個主要城市實施宵禁，警民關係愈趨緊張。 面對警暴，時尚、藝術、音樂、科技、演藝圈亦先後打破沉默，發聲控訴濫權政府及警方。

New video footage shows police officer #DerekChauvin beating #GeorgeFloyd in the back of the police car before he murdered him. (📹: @ShaunKing) pic.twitter.com/iFLxLTEJnh — Pantomath (@pantomath__) May 31, 2020

案發當日，警員因懷疑弗洛伊德，在街上欄下他，並以膝蓋壓著弗洛伊德頭部範圍長達8分46秒之久。當時弗洛伊德不斷高呼無法呼吸，亦有途人勸喻涉事警方鬆開弗洛伊德，但該警員完全沒有理會。最終弗洛伊德當場失去意識，在送上救護車時亦完全沒有反應。

片段曝光後引發當地有色族群對警方不滿，指當地警察長期歧視有色族群，執法偏頗，要求政府彰顯公義。但警方卻公布官方驗屍報告，指弗洛伊德死於心臟病以及受到毒物影響，而非窒息死亡。而美國政府亦將示威歸納成「有組織參與煽動實施暴力」，並指示威「已構成國內恐怖主義」，在國內多個州及主要城市實施宵禁，亦不斷向人群發射催淚彈及橡膠子彈，以強硬手段回應公眾不滿，至今造成一名示威者死亡。

美國國內示威不斷：

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事件發生後，時尚、藝術、音樂、科技、演藝圈亦先後發聲。多位藝人如Billie Eilish、Ladygaga等不但要求還弗洛伊德一個公道，亦重申種族平等的重要性，Taylor Swift更在個人社交媒體帳號上隔空向特朗普「開火」，指：「等我們11月投票換掉你」。

點擊下圖查閱Billie Eilish等藝人的帖文：

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除了一眾藝人以個人名義在社交媒體發聲之外，NIKE亦以官方名義發表兩張黑底白字、分別寫有「Don't turn your back on racism」及「For once, Don't Do It.」的宣言，表明立場。競爭對手adidas隨後亦破天荒轉載NIKE的宣言，表明兩個品牌會攜手反對警察濫權。Marc Jacobs亦上載了一張圖片，並表明「A life cannot be replaced. Black Lives Matter」。

Marc Jacobs及adidas的帖文：

藝術家Adeshola Makinde則利用大型告示牌，在美國各地顯示「WE DEMAND AN END TO POLICE BRUTALITY NOW!」的訊息。另外，多家音樂巨頭如Sony Music亦發起「#TheShowMustBePaused」活動，並呼籲各界於本月（20/6）一同參與，以沉默抵抗暴力。

Adeshola Makinde的藝術告示牌：

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而科網巨頭APPLE的總裁Tim Cook在事發後，亦就事件向APPLE全體員工發出電郵，表示弗洛伊德事件正好反映美國國內存活已久的種族歧視問題，APPLE將會向一眾追求公義的團體捐贈巨額款項，藉此表達支持。Facebook旗下的Instagram同樣亦會耗資1000萬美元抵抗種族歧視行徑，為世界出一分力。