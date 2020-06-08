Hender Scheme王牌MIP系列再道回歸　打造植鞣革Jack Purcell波鞋

雖然日本品牌Hender Scheme近年設計風格日趨多元化，但論品牌最矚目的單品，還是以元祖的MIP（manual industrial products）系列莫屬。

Hender Scheme MIP系列。（Hender Scheme）

環顧MIP之所以如此吸引，被奉為Hender Scheme開山立派巨作，除了因為系列全面100%以杏色植鞣革（其次是黑色）貫穿鞋子外，基本上每對型號的MIP，均乃是以一對世界知道的經典鞋型作為靈感，並加以修飾改造和致敬，減少鞋子不必要的花巧，從而讓球鞋還回基本步，回歸本身簡約的輪廓，這種具宅寂美學觀點的設計，正是Hender Scheme MIP最引人入勝之處。

回顧Hender Scheme歷代部份經典MIP系列鞋款：

+ 7 + 6 + 5

而繼最傳奇的Air Jordan 4（MIP 10）、Nike Air Presto（MIP 12）、Reebok Pump Fury（MIP 15）和最易襯的Vans Era（MIP 04）之後。Hender Scheme主理人柏崎亮再度迎來全新MIP系列鞋款：MIP 23，一看其外輪，就知道它的靈感來源正正Converse經典大作Jack Purcell。

Hender Scheme主理人柏崎亮再度迎來全新MIP系列鞋款：MIP 23。（hender scheme）

留意今次並非Hender Scheme MIP第一次向Converse致敬，早前的MIP 19就明顯取材自Chuck Taylor All Star，只見今次這對MIP 23造得極其細緻，傳統Jack Purcell的鞋線和鞋頭招牌「U Mark」細節，均一絲不苟地跟從原著，再將鞋面用料改動成杏色植鞣革，如此畫龍點睛，的確為Hender Scheme和Jack Purcell換來一道截然不同的風景。6月13日就會伴隨AW20的開季而正式全球發賣。（售價待定）

作為Converse一大經典，Jack Purcell歷年來不時被各大品牌作靈感參考，UNDERCOVER就是一大知名代表。（GRAIL）

Hender Scheme AW20新季全新推出植物盆栽道具。（hender scheme）

除了MIP 19外，Hender Scheme AW20新季也破天荒推出植物盆栽道具擺設，所以盆栽家具皆由杏色植鞣革製造，單單觀看品牌相關的官方照片，實在給予人耳目一新之感。

其他Hender Scheme AW20新季單品：