【UNIQLO × Theory】香港區銷售詳情公布　一文睇清所有款式售價

UNIQLO日本區近日宣布將於本月19日推出UNIQLO × Theory系列，再一次為大家帶來平價又時尚實用的設計。 本日香港區亦傳來相關銷售詳情，有興趣的朋友不容錯過。

UNIQLO × Theory系列即將上架。（UNIQLO）

雖然日本國民品牌UNIQLO近半年的銷售量急跌，但亦無阻他們求新的決心，除了持續推出性價比高的日常服裝外，亦接二連三地推出令人驚喜的聯乘系列，單是今年上半年便先推出了大熱的UNIQLO U及UNIQLO × JW Anderson系列，以及話題性極高的LOVE MINNIE MOUSE by AMBUSH、Daniel Arsham × Pokémon x Uniqlo、Billie Eilish × 村上隆 × Uniqlo聯乘系列，令人相當期待品牌下半年的成績。

根據日媒fashion-press的報導，UNIQLO日本區近日宣布將於本月19日推出UNIQLO × Theory系列，為大家帶來一系列時尚實用的春夏服裝系列。

UNIQLO × Theory lookbook：

+ 6 + 5 + 4

今次推出UNIQLO × Theory系列雖然款式不多，卻每件都非常實用。四款素色女裝連身裙貫徹Theory的極簡風格，並無任何印花及圖案點綴，但就特意採用了略帶光澤的棉質材料，使得裙子更具質感。另外，四款裙子亦分別加上了修腰、弧型領口等剪裁，營造簡約精緻美學。

男裝則包含了一系列POLO T-shirt、長褲及短褲，每款均有多種顏色可供選擇。一系列褲子均採用了超輕及高伸縮性材料製作，非常適合又濕又熱的夏天穿著，實用性十足。

點圖了解售價：

+ 17 + 16 + 15

系列將率先於本月19日在日本發售，香港緊接其後於7月6日上架。可惜今次UNIQLO香港區僅引入UNIQLO × Theory的男裝，想入手系列女裝的朋友就要靠遠在日本的朋友幫手了。今次聯乘的定價一如既往地親民，有興趣的朋友不容錯過。