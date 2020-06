受《犬之島》啟發　英國動畫師製定格動畫：料理是為了令愛人留下

受《犬之島》啟發,英國動畫師製作定格動畫《如何製作壽司》(How to Make Sushi),短短兩分鐘,花了30天以上製作時間,拆解壽司製作步驟,同時解構料理的「情感七部曲」。

倫敦導演、3D動畫設計師Jonathan Lindgren從小便十分喜歡日本動畫,動畫靈感來自《犬之島》,2分鐘的定格動畫,花了30天以上完成。(影片截圖)

在《如何製作壽司》(How to Make Sushi)動畫短片中,由材料準備、鋪上食材、捲飯、製作成便當等步驟,都十分細緻,一一羅列,還有每天早起、切傷手指、在工作中的日與夜,花多年力求完美。短片吸引很多人觀看,看到最後才知道這並非單純示範如何製作壽司,日本料理師傅休店一天,帶着壽司,把妻子追回來。是製作壽司的步驟,也是如何割捨,另一天又如常起來工作。最後一幕是:「因為去陪愛人了,所以先休店。(closed to spend time with loved ones.)」

倫敦導演、3D動畫設計師Jonathan Lindgren從小便十分喜歡日本動畫,製作由2018年秋天開始,他參考壽司師傅每天的工作,與The Soundery的聲音設計師Luke Brown和演員Yoshi Amao,合作製成這短片。他更在訪問中談到,動畫靈感來自《犬之島》,2分鐘的定格動畫,花了30天以上完成。

