【潮流品牌】頂級男裝Kiton推出潮牌KNT　Will Smith拍戲也穿它？

世界排名前五名的頂級男裝「Kiton」，一直被主流時裝譽為「全世界最有價值的高級西裝品牌」；荷里活電影《教父》、《華爾街狼人》、《寡佬飛行日記》、《空軍一號》、《保鑣》等，男主角都穿著Kiton執行任務，它迅速使全球的政商名流為之瘋狂。 荷里活巨星李安納度（Leonardo DiCaprio）、George Clooney、Harrison Ford、Alfredo James Pacino，以及英國的溫莎公爵和查理斯王儲、俄羅斯總統普京、前日本首相小泉純一郎、新加坡總理李顯龍、美國眾議院長Nancy Pelosi等都是此品牌的忠實粉絲。

2018秋冬開始Kiton推出全新KNT (Kiton New Textures)都市潮流系列，由Kiton家族第三代繼承人Mariano和Walter De Matteis親自設計，每一件都凝聚著精湛手工藝，同時也展現了Kiton向都市文化變革的決心；荷里活電影《捍衛生死線》的Keanu Reeves、《重案夢幻再重組》的Will Smith，都以KNT為演出高難度動作片的首選。

KNT以Kiton半個世紀的根基為骨架，延續了對面料和剪裁的一貫痴迷，創新採用了織造頂級襪品的圓形織布機，特殊的織造工藝賦予了Kiton標誌性面料14微米羊毛新的生命，在擁有雙面雙色的精緻細節的同時，還確保織物輕盈纖薄、順滑貼身，是忙碌紳士的優雅選擇。

KNT系列線條簡潔俐落，反映了對極簡主義和多元素揉合的情有獨鍾（IG@knt_kiton）

純黑、亮白、煤灰、天藍是KNT的的主要色調，該系列線條簡潔俐落，反映了對極簡主義和多元素揉合的情有獨鍾。KNT致力於提供詮釋個人風格的新方式，既充滿朝氣，又不失優雅迷人。

KNT極大豐富了Kiton的品項，迎合市場和年輕一代消費者的需求，這個系列是為現代環球旅行者而設計，他們崇尚探索新領域，發現新文化，將生活置於手提箱中，隨時出發。他們是真正的逐夢者，以優雅的方式生活在忙碌與放鬆、設計和舒適之間的和諧平衡中。

KNT在遵守嚴格的Kiton裁縫規範下，完美融合新的趨勢和現代生活需求，卻又不失此品牌的歷史價值。其品牌概念來自於使用高級時裝製程，透過形狀與織物結構去展現出城市文化及大都會摩登的特徵。同時，當社會進入了一個新時代，不僅改變了經濟模式，也會徹底改變了商務人士的審美標準。KNT扮演了一個渠道，滿足城市新貴的需求以應對數位世界的快速變遷。

▼▼▼按圖看KNT SS2020春夏產品

+ 12 + 11 + 10

對KNT來說，就像年輕世代充滿了真實性、好奇心、夢想、優雅、自我意識、探索及創造力，為城市夢想家設計終極的愉悅體驗。KNT的目標是為新一代的世界公民完美的詮釋年輕世代自己的獨特風格。

KNT系列包括有外套，夾克，襯衫，運動衫和運動鞋。KNT融合了Kiton的完美剪裁，知識及技術，並結合了現代風格和都會簡潔。他們獨特的衣服設計就像經過外科手術般的精密，貴重的纖維具有更多的科技感外觀，簡化了剪裁程序，以獲得更大的功能性、實用性和活動力，更貼近新世代高端生活的輕鬆面貌。

【相關文章．按圖率先預覽：男裝｜精選15個高訂品牌2020 FW袋款 JACQUEMUS迷你袋有另一風味】

+ 39 + 38 + 37

後疫情時代來臨，人們漸漸從室內辦公室出走到戶外。但是，每個場合都還是需要特定的服裝，KNT也正朝著這個方向持續發展，例如透過額外的帽子或是去掉翻領的想法，變身成更具休閒感的夾克。KNT以Kiton的義式優雅為經緯，輔以創新的織法與剪裁來貼近現代生活的輕鬆面貌，深入品味生活中的各種時刻。

KNT不是奢侈的運動服裝。相反地，它用多樣的混搭單品滿足都會男性休閒生活中又兼具商務場合的需求，用更自在的語言闡述男士品味。

延伸閱讀：

Asahi SUPER DRY 大中華區代言人吳彥祖詮釋時尚潮流人士最愛的辛口滋味

【GQ片單推薦】不只是《教父》！10 部不能錯過的好萊塢黑幫電影

【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：你只知道男裝界的法拉利Kiton，但不一定知道它的潮牌「KNT」】