Air Jordan 1 OG Dior Sneaker購買資料出爐　每間專門店都有售？

千呼萬喚，本年度時裝界最矚目的聯乘大作，Air Jordan 1 OG Dior Sneaker，終於出爐。

AIR DIOR系列即將發賣！（Brett Lloyd）

自Kim Jones入主DIOR MEN以來，品牌就先後與Matthew Williams、空山基、Daniel Arsham等單位合作，並廣獲成功，但今次與Jordan Brand合作的Air Dior球鞋服飾單品（其實同季尚有Shawn Stussy的聯乘系列），卻無疑最為轟動，自上年於美國邁阿密發佈的時候，已然千呼萬喚，本年今年4月推出，無奈因為新冠肺炎肆虐而押後，直至今個夏天7月，終於迎來曙光。

雖然目前DIOR官方尚未確實公佈發售日期，但今日已確實地公佈兩大焦點：Air Jordan 1 OG Dior Sneaker高筒或低筒的詳細發售內容：

Air Jordan 1 High OG Dior，售價待定。（Dior）

今次Air Jordan 1 OG Dior Sneaker以網上登記模式進行開賣，有興趣的朋友需要於指定時間內登入Dior官網註冊，寫明希望購買的款式（高筒/低筒只能兩選其一）、尺碼和其他個人資料。而成功登記者將有機會獲得官方發出確認SMS短訊或電子郵件，當中會附有一個列名購買人姓名的QR CODE，顧客需要在指定時間內，於香港DIOR指定的Air Dior店中店內，出示QR CODE和身份證件進行購買，雖然目前還沒有官方的零售價，但據知將會接近$20,000HKD，價值不凡。

Air Jordan 1 Low OG Dior，售價待定。（Dior）

而其他Air Dior的服裝產品，則會於7月陸續登陸DIOR全球特選店中店和兩間期間限定店之中，敬請留意。