【藝術】《紐約時報》成為觀看日出的窗　綺麗色彩一改報紙風格？

藝術家Sho Shibuya近日發揮創意，把《紐約時報》（New York Times）當成一扇觀看世界的窗，從報紙凝視每日日出。

（IG@shoshibuya）

新冠肺炎持續蔓延，多國政府先後推出各種政策，以防止群眾聚集。現居紐約的藝術家Sho Shibuya近日就如大家一樣，因肺炎影響而「被困」家中。沉寂的生活令他忽發奇想，以丙烯酸樹脂將每天的日出景象紀錄下來，成就「sunrises from a small window.」系列。

+ 6 + 5 + 4

Sho Shibuya曾以書本封套、海報、木板等作為素材，經多次試驗後，終決定以報紙作畫，將每天的日出時分畫在每日頭版之上，並於個人社交媒體帳戶上分享。「sunrises from a small window.」系列色彩綺麗，與一般報紙形成強烈對比，引人入勝。Sho Shibuya希望此系列作品能為大家打開一扇欣賞世界之美的窗，即使身處亂世亦不忘世界的美好。但其實每份報紙本來就是觀看世界的一扇窗，Sho Shibuya的作品正好同時提醒大家要珍惜紙本的美好。

《紐約時報》年初亦開了一家網店，專門售賣與其相關的各種周邊：