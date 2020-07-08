Topshop將關閉最後香港分店　跟ZARA、H&M、Gap同步快時尚末路？

一場新冠肺炎嚴重打擊快時裝市場。繼ZARA、H&M、Gap等品牌宣布關閉分店後，另一快時裝品牌Topshop亦宣布將於十月關閉中環分店，自此撤走香港市場。

（IG@topshop_hk）

英國快時裝品牌Topshop自創辦以來，以街頭少女風格加上親民定價，成功吸引無數少女幫襯，在快時裝時代成功獲分一杯羹。

據Topshop發言人指出，香港一直是Topshop及Topman的重要市場，品牌更於2012年租下中環皇后大道中一個樓高兩層、佔地足足有14,000平方尺的鋪位作為旗艦店；其後更在2014年於金鐘及銅鑼灣開設分別佔地6,300平方尺及4,700平方尺的分店，足見品牌對香港市場的重視。

（IG@topshop_hk）

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然而在新冠肺炎影響下，本地零售收入較起去年同期大跌32.8%。繼ZARA、H&M、Gap等快時裝宣布關閉分店後，Topshop母公司British billionaire Philip Green's Arcadia Group亦宣布由本年十月起，將不再續租Topshop位於中環的分店，自此撒走香港市場。

據消息指出，2012年間Topshop以月租300萬元租下皇后大道中鋪位，與連卡佛合作以進行物流及採購等工作。其後該地段租價下跌，Topshop於2017年以月租150萬續租，租期為三年。

英國皇室兩位皇妃亦是Topshop支持者：

其實British billionaire Philip Green's Arcadia Group在肺炎爆發前，因嚴重虧蝕已先後關閉位於Topshop英國、美國、澳洲等多家分店，更曾加盟ASOS以及推出Speed Dating真人騷以挽救生意，可惜一直無法力挽狂瀾。今次Topshop不再與地產商續約，將可每月節省150萬元開支。Topshop發言人表示日後仍會運送香港地區，為香港消費者服務。

但相信真正能拯救Topshop的，並非網店服務或搞噱頭的真人騷，而是有內涵及風格的設計。