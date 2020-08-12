【adidas】新技術塑造當代ZX　縱有經典輪廓亦難演繹箇中神髓？

要數adidas的ZX系列的鞋款，一時三刻實在有點困難，因為打從第一代ZX500誕生至今36年開始計起，發展出不論直線與支線型號都好，反正就是多得記也記不清； 單單像2020年的「Feel the ZXience」ZX系列般，adidas Originals最近便一口氣推出了ZX 2K BOOST、ZX 2K FLORINE、ZX ALKYNE、ZX 2K FLUX、ZX 2K 4D和DAY JOGGER，共6個型號，像運動鞋科技「曬冷」般，取用各種adidas的當代技術，以屬於這個年代的運動與時尚概念，承傳演繹那傳統的ZX輪廓。

adidas Originals「Feel the ZXience」ZX系列：（按圖放大）

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先介紹一下系列主打的ZX 2K BOOST，白色鞋身全色上，加入藍紅拼色設計，本身已經是品牌的經典配色手法；映襯出漸變色的BOOST中底外層，大有兩個時代新舊交替之感。而後跟位置的TPU部件，也甚有1987年ZX710的影子，當時鞋子的EVA中或外，首次加上一塊TPU部件，以增加運動鞋的穩定性能，及後這種加固中底的手法，至今仍廣泛應用在品牌的籃球、跑步等等鞋款上，當時可說是承先啟後之作。如今在ZX 2K BOOST和ZX 2K FLUX上的TPU支架，本來就是歲月的痕跡；

ZX 2K BOOST（品牌圖片）

另一款ZX ALKYNE亦有類似的配色手法，但它在鞋頭配用上耐磨的部件，網面鞋身上亦另設無縫拼接的皮革細節，增加了時下要求的機能感。BOOST中底外的漸變色TPU橡膠，以「INFINITY LOOP」的形態包圍全側，略有YEEZY 500的不規則立體結構影子，也是另一種演繹傳統與當代融合的味道。

女生限定的ZX 2K FLORINE，灰與湖水綠拼接成的簡約時尚感下，是另一種adidas的中底技術adiPRENE，內部裝設了一塊橡膠片，雖然跟BOOST比較起來依然不算特別柔軟，但依然有一定回彈性能；加上ZX 2K 4D的Carbon 4D中底，以及借鑑NITE JOGGER輪廓的DAY JOGGER，6款2020年的ZX鞋款，可說是當前adidas運動鞋科技的「曬冷」，好比一本可以親身測試體驗「實物圖鑑」。然而比較起上世紀80年代時，ZX系列那種「革命性」的存在比較，覺感還是有一點創意上的落差。

時間回到1984年，由adidas位於德國Scheinfeld工廠的兩位設計師Jacques Chassaing和Markus Thaler共同設計的元祖ZX500，無論是對提速性能上的突破，以及大膽配色的設計，都令它成為當代運動與時尚界別的代表之作；

元祖ZX500的廣告。（網上圖片）

及至1989年推出ZX8000的時候，伴隨著新鞋款的還有剛研發的Torsion System，以一塊在足弓之下的支撐片，防止內翻之外，亦促使腳步的律動更加穩定。這種革命性的技術，時至今日依然應用在不少運動鞋之上，無論運動與時尚皆屬非常突破的出品。相對於30多年後的ZX，風格上縱有採取各種新技術，構建成忠於傳統輪廓的傳承味道，卻已多年未見太多從系列中演化出來的創新概念，有時確實略嫌美中不足。