Proposition神級拼布格仔恤　超凡功力問鼎Vintage Remade最強

以古着再造（Vintage Remade）概念設計，在當代時裝工業不是甚麼新鮮事，但當真造起來的時候，箇中之優劣分野，還是很明顯。

Greg Lauren和式Patchwork Jacket（H.Lorenzo）

就算難以定斷誰是最好，但基本上每個品牌都有自己的「必殺技」，例如Greg Lauren擅長以舊藍染布和尼龍打造和式Bomber Jacket；RE/DONE則一直為二手牛仔褲注入新生命；曾經大紅大紫的VETEMENTS亦很擅長古着再造牛仔褲，不過Vintage Remade並非其主軸；火紅的READYMADE精於把古軍用帆布改裝成包袋和洋娃娃；泰國代表Dry Clean Only則是古着Tee款的再造能手。

Needles古着改造支線Rebuild by Needles。（Needles）

Rebuild by Needles利用Recycled Vintage Plaid製作而成的Flannel Shirt。（ModeSens）

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提到恤衫方面的古着再造，Needles古着改造支線Rebuild by Needles，無疑是過去無可匹敵的代表單位，哪怕這條支線其實各式各樣的衣服類型也有製造，Google搜索Rebuild by Needles時，永遠最先所顯示的，必定是由Recycled Vintage Plaid製作而成的Flannel Shirt。將恤衫前胸位置撕掉，再以直線縫補方式，將一塊接一塊不同式樣的舊格紋布拼貼在一起，展示出色彩斑斕的視覺對比，為陳舊的布料留住古樸的同時，仍然流露出新鮮感，手工之精巧，令人拜服，款式之多，叫人花多眼亂，基本上每季都有不量款式，是永無止境的收藏。

Proposition最新推出的古着再造恤衫。（Proposition）

不過，正當大家以為Rebuild by Needles的出品，就是恤衫類別古着再造的最高水平之際，一個名不經傳的品牌Proposition，縱使出道只有三年，但最新製作的Vintage Remade Checked Shirt，卻能挑戰Rebuild by Needles的王者地位。

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Proposition由Fumika Oshima與Richard Spandler二人共同創立，前者是就讀倫敦Central Saint Martins的日本籍畢業生，Richard則是穿梭歐洲各地的古着販賣商，兩人因為同樣對古着和古着再造的熱情而一拍即合，並各盡所長。

Proposition也不時會將古着服飾進行適量修補再販賣。（IG：propositionitems）

Proposition將adidas拆解並再造而成的運動褲，工藝超凡。（Proposition）

作為古着Dealer鉅Richard Spandler，先從各地搜羅回來的古着舊物中，挑選具質素的衣物與古布，繼而交由Fumika Oshima負責設計和車縫紉，製作成品。有些舊衣服他們可能會作適量修補或拼貼，以盡力保持舊衣服本來的模樣；有些則進行全面的拆解分離，將多件衣服弄得支離破碎後，再取其當中最優質、最有風味的布料或組件，組裝成一件全新衣服。

Rebuild by Needles Flannel Shirt雖然加入了不少舊布塊，但留意設計基本上都是以某一件恤衫主為主幹，從衣服的後面就可以看出來。（Needles）

但Proposition的出品，卻徹頭徹尾都是由由數十塊不同形式不同式樣的舊格紋組合而成。（Proposition）

品牌最新AW20推出的格紋Shirt，可謂真妙不可言，甚至比Rebuild by Needles的版本過之而無不及，雖然Rebuild by Needles Flannel Shirt在前胸加入了不少各式各樣的舊布塊，但留意設計基本上都是以某一件恤衫作為主幹，再用其他舊恤衫布塊作點綴而已；Proposition的版本卻完全不同，如上圖所見，恤衫乃是由數十塊不同風格、不同式樣的舊格紋布組合而成，並沒有一塊布作明顯的主幹，如是者要從數十塊支離破碎的布塊上，結合成一件合身的襯衣，其造工的時間和難度，明顯比Needles的版本繁複許多，工藝上的價值亦更多珍貴。當然在定價方面，roposition比本身就不便宜的Rebuild by Needles再昂貴得多了。



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