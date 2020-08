Proposition神級拼布格仔恤　超凡功力問鼎Vintage Remade最強

以古着再造(Vintage Remade)概念設計,在當代時裝工業不是甚麼新鮮事,但當真造起來的時候,箇中之優劣分野,還是很明顯。

Greg Lauren和式Patchwork Jacket(H.Lorenzo)

就算難以定斷誰是最好,但基本上每個品牌都有自己的「必殺技」,例如Greg Lauren擅長以舊藍染布和尼龍打造和式Bomber Jacket;RE/DONE則一直為二手牛仔褲注入新生命;曾經大紅大紫的VETEMENTS亦很擅長古着再造牛仔褲,不過Vintage Remade並非其主軸;火紅的READYMADE精於把古軍用帆布改裝成包袋和洋娃娃;泰國代表Dry Clean Only則是古着Tee款的再造能手。

Needles古着改造支線Rebuild by Needles。(Needles)

Rebuild by Needles利用Recycled Vintage Plaid製作而成的Flannel Shirt。(ModeSens)

提到恤衫方面的古着再造,Needles古着改造支線Rebuild by Needles,無疑是過去無可匹敵的代表單位,哪怕這條支線其實各式各樣的衣服類型也有製造,Google搜索Rebuild by Needles時,永遠最先所顯示的,必定是由Recycled Vintage Plaid製作而成的Flannel Shirt。將恤衫前胸位置撕掉,再以直線縫補方式,將一塊接一塊不同式樣的舊格紋布拼貼在一起,展示出色彩斑斕的視覺對比,為陳舊的布料留住古樸的同時,仍然流露出新鮮感,手工之精巧,令人拜服,款式之多,叫人花多眼亂,基本上每季都有不量款式,是永無止境的收藏。

Proposition最新推出的古着再造恤衫。(Proposition)

不過,正當大家以為Rebuild by Needles的出品,就是恤衫類別古着再造的最高水平之際,一個名不經傳的品牌Proposition,縱使出道只有三年,但最新製作的Vintage Remade Checked Shirt,卻能挑戰Rebuild by Needles的王者地位。

Proposition由Fumika Oshima與Richard Spandler二人共同創立,前者是就讀倫敦Central Saint Martins的日本籍畢業生,Richard則是穿梭歐洲各地的古着販賣商,兩人因為同樣對古着和古着再造的熱情而一拍即合,並各盡所長。

Proposition也不時會將古着服飾進行適量修補再販賣。(IG:propositionitems)

Proposition將adidas拆解並再造而成的運動褲,工藝超凡。(Proposition)

作為古着Dealer鉅Richard Spandler,先從各地搜羅回來的古着舊物中,挑選具質素的衣物與古布,繼而交由Fumika Oshima負責設計和車縫紉,製作成品。有些舊衣服他們可能會作適量修補或拼貼,以盡力保持舊衣服本來的模樣;有些則進行全面的拆解分離,將多件衣服弄得支離破碎後,再取其當中最優質、最有風味的布料或組件,組裝成一件全新衣服。

Rebuild by Needles Flannel Shirt雖然加入了不少舊布塊,但留意設計基本上都是以某一件恤衫主為主幹,從衣服的後面就可以看出來。(Needles)

但Proposition的出品,卻徹頭徹尾都是由由數十塊不同形式不同式樣的舊格紋組合而成。(Proposition)

品牌最新AW20推出的格紋Shirt,可謂真妙不可言,甚至比Rebuild by Needles的版本過之而無不及,雖然Rebuild by Needles Flannel Shirt在前胸加入了不少各式各樣的舊布塊,但留意設計基本上都是以某一件恤衫作為主幹,再用其他舊恤衫布塊作點綴而已;Proposition的版本卻完全不同,如上圖所見,恤衫乃是由數十塊不同風格、不同式樣的舊格紋布組合而成,並沒有一塊布作明顯的主幹,如是者要從數十塊支離破碎的布塊上,結合成一件合身的襯衣,其造工的時間和難度,明顯比Needles的版本繁複許多,工藝上的價值亦更多珍貴。當然在定價方面,roposition比本身就不便宜的Rebuild by Needles再昂貴得多了。



