【Gap】關閉200多分店　Fast Fashion未日？還是被網店全面取代？

在Fast Fashion的市場版圖內，Gap向來並非實力最雄厚的一群，現在連更強大的ZARA和H&M都快光輝不再時，Gap又豈能夠獨善其身？

Gap Inc.集團旗下坐擁Gap、Banana Republic和Old Navy等服飾品牌。（Getty Images）

昨日Gap母公司Gap Inc.，宣布將會閉關旗下品牌Gap和高端品牌Banana Republic，在全球225間的實際分店。留意早於2018年開始，Gap Inc.旗下先後被結束的分店已高達200家之多，現在再增多到425間，顯示出這個誕生在1969年的美國服飾品牌，正面臨史無前例的大挑戰。

對於真正時裝精而言，Telfar Clemens與Gap的本來合作，才算真正值得期待的事。（Getty Images）

至於與Kanye West合作的YEEZY Gap，坦白說根本不過是搵本之作。（Gap）

不過，Gap Inc.管理層亦非坐以待斃，近年品牌亦透過各式各樣的手段，希望扭轉頹勢。先在2018年邀請渡邊直美擔任Gap代言人，為品牌注入話題性，直至今年更大規模啟動重磅聯乘合作企劃，要知道Gap一直有別於H&M、UNIQLO，甚少將聯乘視為銷售重點，宣告與Telfar Clemens和Kanye West合作，分別推出聯乘系列。

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雖然Telfar Clemens的聯乘企劃最終因為新冠疫情無奈終止，但與Kanye West合作的YEEZY Gap則仍然高調地進行中，今年6月雙方宣告合作的時候，更令Gap Inc.股價一下子大漲$10億美元，可見縱然從時尚潮流的角度而言，許多資深時裝愛好者並不期待是次合作，並認為不會創造出甚麼令人驚喜的單品，但從Kanye West與adidas的合作可見，單憑名人效應「整色整水」搞噱頭，對一個歷史悠久的品牌而言，始終是利多於弊。如今Gap的品牌形象已然到了水深火熱的十字路口，以往仍然可以視它為Cheap版Calvin Klein，主打簡單、隨性的年青人大美國主義，可是現在就連Calvin Klein本身都愈搞愈Cheap之際（無辦法，是他們自己放棄了Raf Simons），Gap再因循以往的風格定位，也是無補於事，唯有革新求變。

實體店全面崩盤，就唯有靠網店起死回生。（Gap）

然而，等待着Gap Inc.的，也並非只剩下末日黃昏，面對實體店舖的不濟，集團的電商營銷業務，卻取得不俗成績。在新冠肺炎期間，Gap Inc.旗下網店就新增逾350萬名顧客，銷售業績比去年同期成長近一倍有多，在這個零售環境蕭條的亂局下，都算是一個難得的小陽春，也再次印證了較之於發展實體店業務，發展Online Store在未來的世界裡才是硬道理，無論閣下是ZARA、I.T，定還是Nike、Hermes，道理亦然。