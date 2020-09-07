【UNIQLO】UT「經典台灣」系列　十款設計有哪5個台灣本地品牌？

UNIQLO宣布將推出「經典台灣」UT系列，以台灣五個本地品牌為靈感，打造出一系列極具台灣風味的T-shirts，藉此紀念品牌進駐台十周年，同時展現出品牌對台灣的感情與喜愛。

UNIQLO宣布將推出「經典台灣」UT系列，以台灣五個本地品牌為靈感，打造出一系列極具台灣風味的T-shirts。（UNIQLO）

本年度UT系列早於3月2日開始發售。一如既往，是次UNIQLO亦邀來多位藝術家及設計師共同合作，將音樂、電影、動畫等流行文化元素融入日常服飾之中，讓大家從平凡的T-shirt展現個性及品味。

本季度UT除了有合作多年的Andy Warhol及Keith Haring外，更有矚目的LOVE MINNIE MOUSE by AMBUSH、Daniel Arsham x Pokémon x Uniqlo之外，今年更成功聯乘Billie Eilish及村上隆，以及推出多啦A夢50周年紀念UT，接二連三為大家帶來震撼驚喜。

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較早前UNIQLO更宣布將會推出「經典台灣」UT系列，藉此慶祝進駐台灣十周年紀念。UNIQLO特意以五個台灣本地品牌作為靈感，以其經典產品及元素作為T-shirts圖案，期望呈現出台灣人認真的生活態度及別出心裁的創造力。「經典台灣」UT系列所包含的品牌除了有港人熟悉的台灣啤酒及鼎泰豐外，亦有在台灣響噹噹的Gogoro、大同，以及春水堂人文茶館。

點擊了解「經典台灣」UT系列各個款式：

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是次被UNIQLO選中的企業各具特色，由賣小籠包紅至日本的鼎泰豐，到台灣國民電動機車品牌Gogoro、別具一番風味的台啤、以出售珍珠奶茶及泡沫紅茶等特色飲料而聞名的春水堂人文茶館，以及因吉祥物「大同寶寶」和經典廣告歌〈大同歌〉而街知巷聞的台灣上市企業大同，每家都伴隨時代的改變而力陳出新，陪伴著台灣人成長，終成為台灣的象徵。



這五個台灣品牌的確深入民心：

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而UNIQLO便分別以各個品牌的經典產品及元素，如Gogoro機車、大同電鍋及吉祥物「大同寶寶」、台啤綠色瓶身及品牌標誌、春水堂人文茶館的茶葉及珍奶，以及鼎泰豐標誌上的「豐」字及小籠包，創作出十款中性T-shirt。儘管「經典台灣」UT系列沒有很潮，卻盡見UNIQLO對台灣的感情及獨愛。系列將於10月1日獨家在台灣UNIQLO門市出售，有興趣的朋友或許要靠朋友代購了。