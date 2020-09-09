【COS】AW20及Denim系列齊登場　環保物料及特別剪裁成返工必備？

COS早前宣布推出AW20以及Denim系列，設計除了貫徹品牌的俐落風格外，今次兩大系列更採用創新的可持續物料，藉此打造出簡約而恆久的風格。 另外，COS更宣布將推出二手衣服買賣平台Resell，貫徹品牌環保的大原則。

一年容易又入秋。儘管香港的氣溫依然居高不下，但一眾店舖近日已先後換入初秋甚或秋冬系列，提醒大家冬天將至。

響應近年的環保熱潮，上班族最愛品牌之一COS近日以品牌經典為基調，再以創新技巧打造而成的環保物料，為大家帶來AW20以及Denim兩個服裝系列。

今季COS重點採用奶油色、啡色、米色以及灰色為基調，再以電光藍、芥末黃、青綠色作點綴，營造出鮮明而協調的對比。而在冷衫、連身裙、西裝褸等日常必備的單品中，COS今次亦特意以特別剪裁及可持續物料，營造具時尚感的最新系列。

COS AW20 LOOKBOOK：

+ 46 + 46 + 46

除了AW20系列外，COS今季亦特別以歷久彌新的牛仔物料為靈感，打造出可持續Denim系列。

COS的Denim系列全採用有機棉或舊牛仔布料混合100%有機棉，設計出多款不同剪裁的牛仔褲。在女裝方面，除了有衣櫥必備的寬腳牛仔褲及skinny jeans外，今個系列亦包含今期流行的高腰喇叭褲款，將時尚糅合環保。

COS Denim系列女裝：

+ 5 + 5 + 5

男裝方面，COS改良了製作牛仔服飾的技術，在部份款式中減少接縫相連，務求打造出更簡潔俐落的輪廓，同時減少剪裁時所造成的浪費。另外，品牌在布料製作的過程中亦加倍留意物料的舒適性及柔軟度，冀望藉此加強褲子的機能性之餘，延長每條褲子的壽命。

而男裝的重點單品除了有衣櫥必備的洗水牛仔褲外，成套的軍褲風格外套及牛仔褲亦能營造出乾淨而有型的感覺，亦是今季的重點單品之一。

成套的軍褲風格外套及牛仔褲亦是今季重點單品。（COS）

+ 3 + 3 + 3

為了貫徹環保原則，COS更推出二手衣服買賣平台Resell，讓消費者能把不再合適或不再穿著的COS單品放到平台轉售，使得衣服能夠獲得第二生命，延續其生命週期。而這個平台除了可以減少浪費之餘，亦能使得消費者以划算的價格買入早期或已經絕跡的款式，絕對是COS愛好者的福音。