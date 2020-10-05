高田賢三RIP︱KENZO創辦人成長篇　讀文化服裝學院抱怨同學愛打牌

KENZO品牌創辦人高田賢三（Kenzo Takada）日前因新冠肺炎逝世，是繼志村健之後，另一位因新冠肺炎而過生的日本流行文化巨頭，亦是山本寬齋之後，另一位於今年內離開大家的日本傳奇時裝設計師。 然而心痛之餘，大家其實又對高田賢三本尊認識多深？希望不淨止有KENZO那個老虎頭商標吧，何況老虎頭根本就並非他老人家手筆。透過今次致敬文章，希望時裝愛好者，能夠進一步了解這位將日本時裝推向國際的第一人之生平二三事。

高田賢三昨日於巴黎逝世，終年81歲。（Chronicle）

不同於稍後的川久保玲和山本耀司的嬲爆爆，高田賢三和山本寬齋總是笑臉迎人。（TOPYS）

因朱古力改變到西方世界的印象

高田賢三（Kenzo）成長於兵庫縣姬路市的大家庭，父親於當地經營酒店，生活環境相對富有，他一出世已有保姆悉心照料。不過當時日本人仍然對西方文化持保持態度，特別在二次大戰投降，美國以同盟國軍事佔領日本之後更是如此。Kenzo就曾以「Devil」去形容童年對美軍的印象。不過自一次品嚐了美味的朱古力之後，不但對美軍改觀了，更開始對西方文化產生嚮往，漸漸對繪畫和歐美時裝產生興趣，希望法國大師Yves Saint Laurent，雖然只比Kenzo年長3年，卻對他啟蒙甚深。

中原淳一。（MyFigureCollection）

未學時裝設計先學插畫

雖然以時裝設計師而馳名當世，但無論在日本還是法國，Kenzo都是先與插畫結緣。在神戶市外國語大學輟學之後，反逆的Kenzo孤身一人由關西走到東京生活，並拜中原淳一Junichi Nakahara為師，旅居在中原先生位於中野區江古田的歐式洋房之中，當繪畫學徒。

而中原淳一也是文化愛好者務必認識的名字，他可是日本戰後時代時裝雜誌插畫師的第一人，更創辦了《それいゆ》和《ひまわり》這些女性時尚雜誌，透過精美可愛的女性畫，為女生在照片還未普及雜誌工業的時代裡，提供無限遐想。

初到東京的Kenzo，帶點土氣。（Kenzo Takada）

舊時代的東京文化服裝學院。（Kenzo Takada）

文化服裝學院第一男

隨後在女設計師Fusako Sumida的鼓勵下，Kenzo決定進入一所正規時裝學校，學習西方製衣方法，並在1958年成功考進東京文化服裝學院，成為該校時裝系第一個取錄的男生，雖然之後也有數位男同學加入，但男生仍然寥寥可數，如Mitsuhiro Matsuda（後來成立了Nicole Co.）和Isao Kaneko（往後創立了Pink House）等數人。

雖然以Kenzo為首這批男同學，在往後人生都得到優秀發展，但起初的校園生活還是壓力巨大，原因為在傳統日本社會，製作衣服一直是女性的義務，她們自少學習車衣並須要為家人製作衣服，無論是技術還是服裝知識，都比Kenzo這些差不多20歲才學習時裝設計的男生純熟得多。所以在入學之初，Kenzo的時裝設計和製衣水平，都明顯落後一眾女同學，更不懂操作縫紉機，往後曾自言當時壓力極大。

來到東京之後，漸漸標奇立異的Kenzo，外型成個盧廣仲。（Kenzo）

曾不滿室友只愛打麻雀

和現在很多留學生一樣，離鄉別井的Kenzo Takada因經濟所限，要與其他4、5位男同學合租一個公寓，不過卻和室友相處不融洽。事關這批男生好食懶飛，不認真工作之餘，更經常在客廳中打麻雀打到通宵達旦，嘈雜的麻雀碰撞事令Kenzo根本無法集中精神讀書，甚至入睡。

本來已及不上一眾經驗老到的女同學，現在連溫書研習的時間和耐性都欠奉，令Kenzo的學業生涯一度處於危機中。

前排左一正是Kenzo Takada，後排左三、四正是其媽媽爸爸。（Kenzo Takada）

Kenzo的父母都他關懷備至

更甚的是，由於文化服裝學院的學程緊湊，基本上每星期都有大量課堂，Kenzo根本沒有時間抽身去做工作，賺取生活費。在財政緊拙的情況下，縱然萬般不情願，身處東京的Kenzo在入學之初，只好向遠在故鄉的母親，拿取生活費，雖然只是每個月8,000日元，卻已經叫Kenzo終身牢記父母的恩德。

可惜天意弄人，在Kenzo求學之際，他的父親亦因為糖尿病而最終撒手人寰，彌留之際，看到趕回鄉見最後一面的兒子，第一件關心他的事是其修讀時裝業會否找到工作，也遺憾看不到兒子名成利就的一天。