New Balance 2002｜聯乘單位交出新方案　兩千系鞋王變身越野跑鞋

今年New Balance的話題復刻好像特別精彩，既有鞋王1300JP的五年一會、992系列的復刻，甚至9月的「二千系鞋王」2002回歸，都是年度的重磅消息。 經典固然能夠勾起往日情懷，但要是單純沉醉於往日的作品，何來他日的經典再現？近日品牌便分別與韓國人氣時尚單位thisisneverthat和鞋履設計師Salehe Bembury合作，交出各自的2002聯乘方案，探索這款「二千系鞋王」的當代面目。

thisisneverthat、Salehe Bembury x New Balance聯乘製作的2002R：（按圖放大）

+ 8 + 8 + 8

為經典鞋款塑造屬於當代的新版本，屬New Balance處理品牌設計的常見手法，例如是鞋王1300JP，亦有跟Tokyo Design Studio合作的企劃，推出日系風格更濃的R_C1300。今回類似的概念便落到「二千系鞋王」2002之上，分別跟thisisneverthat和Salehe Bembury兩個單位合作，按照各自的美學要求，重塑出復古街頭美學與戶外機能版本的ML2002R。

為經典鞋款塑造屬於當代的新版本，屬New Balance處理品牌設計的常見手法，鞋王1300JP亦有日系風格更濃的R_C1300。

誕生於2010年的New Balance 2002，是品牌第二款「二千系」鞋款，當時這種強調跑步機能的設計概念，說實話，並不算引來太大回響，亦因此而停產，直至近年復古機能的潮流興起，這個鞋款的時尚魅力方真正受到注目，可說是走得太前。

事實上New Balance對於2002的期望，可以從其製作工序上的安排得以引證，作為一款美製的品牌逸品，一對2002的誕生，是經過品牌位於緬因州Norridgewock工廠中，25名資深工匠與8位設計師合組的Super Team 33以純手工製作，以純熟的手工將配置的全掌N-ergy緩震中底、足弓支撐系統、雙重記憶密度鞋墊等組合起來，每一個接縫與絨布邊線的電鍍處理，都是手工的見證。屬資深New Balance玩家眼中的上品，非中國工廠的機械量產款式能夠相比。

沉寂十年，2002R今年再次回歸。（品牌圖片）

2020年，鞋款在月前以「2002R」的名義回歸，沉寂十年後的重生，證明了「對的事物」在「對的時間」出現確實重要。當中的「R」其實是「Redevelopment」的意思，某程度上早已預告了New Balance重塑這個鞋款的決心，加入合乎當代美學的元素。

thisisneverthat交出的聯乘方案名為ML2002RT和ML2002RN，為一個千禧鞋款引入當今流行的復古元素，因此白色的ML2002RT最特別的外觀配置，是採用了舊化處理的泛黃中底，灰調的ML2002RN則於鞋跟部份加入拼接的復古藍調細節，結合多素材的拼接設計。內部則將更將舊有的N-ergy中底轉換成更現代化的ABZORB，讓鮮明的機能化設計更貼合當代運動鞋科技，卻又得出對立感鮮明的街頭復古風格。

thisisneverthat的ML2002R，富對立感鮮明的街頭復古風格。（品牌圖片）

+ 2 + 2 + 2

至於本身是Versace鞋履設計部副總裁的Salehe Bembury交出的方案，命名為「Peace be the journey」。以都市機能的元素，塑造戶外氣息濃厚的ML2002R1，配色設計上源自美國亞利桑納州羚羊峽谷（Antelope Canyon）的景觀與色彩為題材，幻化成橙、黃與大地色系的鞋面，中底潑墨細節、鞋側藍色Shearling N字Logo點綴以及水松木鞋墊，都為鞋子營造出粗獷的美式戶外風情，尤如將一款純粹的路跑鞋，改裝成越野跑鞋般，觀感令人耳目一新。

越野跑鞋般的ML2002R1，令人耳目一新。（品牌圖片）