陳冠希︱演繹最新GIVENCHY服飾　品牌設計師激讚網民卻恥笑似阿伯

【陳冠希時尚？】男人，究竟是愈老愈有味道，定還是最終都敵不過歲月痕跡，變成老土阿伯？

陳冠希演繹最新GIVENCHY SS21系列。（edcee3000）

想不到的是，這個命題最近就落到只有40歲的EDC陳冠希身上，開Live滿面癦屎的素顏造型，已叫網民大呼驚嘆，昨日陳冠希更力撐好友美國設計師Matthew M. Williams，Full Gear親身演繹Matthew首度主理的GIVENCHY SS21 Collection。

原本Lookbook中的造型就是這樣。（GIVENCHY）

這個坐姿好像弄得EDC彷如無著衫一樣。（edcee3000）

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只見我們香港首席潮流Icon，依照GIVENCHY SS21系列中一個模特兒的造型示範，穿上高腰紅褲子、Tuck in黑色窄背心以及Matthew M. Williams招牌的掛胸Chest Rig Bag，黑紅色造型格外醒神，也是1017 ALYX 9SM典型穿搭結構。

網民嘲笑像一拳超人。（edcee3000）

原本概念十分有型，再加上潮神陳冠希親自出馬，本來「實食冇黐牙」，誰不知部份網民並不受落，認為剷光了頭的EDC極似阿叔，現在再配搭高腰長褲，無疑像一位紅褲子阿伯，更有花生友直言是「一拳超人」，名乎其實的識睇一定要睇留言。

但無論如何，Edison對於香港潮流界的貢獻可是毋庸置疑。（Eva Al Desnudo）

（clot）

平心而論，陳冠希這輯GIVENCHY造型照其實除了一、兩張相的坐姿動作較古怪外，整體上仍然前衞有型，某些人坐井觀天，自己見識淺薄，卻不抵得別人有着追求創新的資本和勇氣，就一味不負責任地盲目劣評，自以為是，實質不求進步，不論對他們個人還是整個社會而言，都是一種大倒退。