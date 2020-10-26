【古着】M-65只想起Parka大衣？　盤點英美法捷克經典軍褲代表作

曾經何時還是小眾市場的古着軍裝，經過日本時尚界的多年耕耘，如今軍事風幾乎成為男生穿著的日常。素色T-shirt配軍褲的這個簡單組合，簡約卻不失造型感，也是抵抗炎炎夏日的優異打扮，因而成為不少男生的恆常穿搭。

軍褲早在60、70年代已滲透在日常穿搭中（SuperTopo）

這一波古着軍裝的潮流裡，每分每秒都在演化，單說軍裝褲的這一環，從不都反映出古着潮流的更迭變換。最早的古着收藏家，通常只渴求美軍大兵的服飾，後來慢慢將觸爪延伸到西歐的英軍和法軍，最近就連東歐國家的軍隊也不放過。在下面這麼多熱門軍裝褲之中，你認識或擁有多少款？

美國代表：M-65 Field Pants

前《POPEYE》總編輯木下孝浩完美示範M-65軍褲穿搭（Fashionsnap）

許多人聽到「M-65」，第一時間會聯想到經典的Parka大衣，但其實M-65軍裝褲子也是近年市場上常被提及的古着單品。自越戰時期成為美國陸軍的配備，用的都是厚身的純棉料。前幅，後袖連同兩側，各有六個口袋，而除了褲腳有縮繩外，兩側也有俗稱「止血帶」的長帶子。近幾年M-65在日本大行其道，常常被用作為Ivy Style的配搭。

英國代表：Royal Navy Ventile Trousers

Royal Navy Ventile Trousers設計令人想起Nigel Cabourn（fifthstreetmarket）

+ 2 + 2 + 2

驟眼看是否讓你聯想到Nigel Cabourn的設計？這件Royal Navy Ventile pants，附有吊帶的設計，最早在上世紀五十年代投入生產，一直服役到八十年代。除卻復古感重的設計，物料也是這條牌的一大話題，採用這種Ventile這種純棉的抗水防風物料，除實際功能外，布料本身還會隨年月有色落變化，推薦給穿膩橄欖色系軍褲的讀者。

法國代表：M47 Field Pants

M-47 Trousers在日本大熱（Wear）

+ 3 + 3 + 3

來自法國陸軍的M-47 Trousers，最近是日本市場上灸手可熱的古着單品。在六十年代開始生產的M-47分為「前期型」和「後期型」，「前期型」採用棉質斜紋布，是挺身又寬鬆的剪裁；「後期型」則採用人字形斜紋布，除較為柔軟，剪裁也較「前期型」合身。M-47最迷人的地方，是極大的側雙口袋設計，單穿一件T-shirt已經不失造型感。

捷克代表：M-85 Field Pants

捷克M-85 Field Pants迎合現在Loose Fit潮流（Comoda）

+ 2 + 2 + 2

把視野遠離美洲和西歐的，捷克軍品最近也是日本古着市場上頻繁出現。來自上世紀八十年代，採用斜紋混紡棉的M-85，布料紮實，有兩個前口袋，兩個側面口袋，是造型比較傳統和正規的款式。雖然歷史不怎麼久遠，但是可塑性相當大，除合身的穿著方式，不妨也可以參照日本古着愛好1，選購時挑腰圍比實際大一兩碼的尺寸，用Oversized營造出輕鬆感。