新冠疫情不但影響我們日常生活，更改變了大家的消費模式，人人寧可多儲錢，從而減少無謂支出，再者加上全球經濟衰退，對於小型企業來說，尤其是時裝、藝術和設計等領域，這次危機都迫使新晉設計師、藝術家和創意人才掙扎求存，甚至感到無能為力解決現實問題。

不過凡事有兩面，危中總有機。今年開業的APOC Store網店，就是一個讓你支持新晉設計師的迷你購物天堂。

APOC Store官網。（APOC Store）

APOC Store以簡約界面為主，當中你認識的品牌又有多少個？（APOC Store）

新冠疫情加劇了全球新晉設計師的競爭，雖然零售業苦撐，但須主動求變，才能突圍而出。為了讓獨立時裝品牌繼續保持活力，APOC Store重新思考零售模式，決定將力量交還給新晉設計師。簡單而言，APOC Store是一個Online Platform，由Tracey Suen和Jules Volleberg主理（兩位是小眾設計概念店50M London的資深人士），專門負責策劃和採購來自全球新晉設計師的作品，同時亦表示他們會向所合作的設計師和藝術家支付更公平的佣金，並在能力範圍內實現可持續發展。

Adam Jones是當中其中一個最注目的品牌，主打單品有懷舊升級再造Vest。（APOC Store）

APOC Store不但賦予設計師力量，當中另一個優點，就是為年輕設計師提供一個機會：不用大量生產，以最有利的方式向世界展示自家創作。與此同時更發放創意控制權，讓他們生產一次性和訂製的產品，並在創作和銷售產品方面享有更多的自由。

今年初以氣球服一舉成名的Harri，也是APOC Store的焦點品牌。（APOC Store）

就連Harri充氣乳膠褲也有得買！（APOC Store）

其實這就是APOC Store對批發模式的反思，沒有批發買家，也沒有最低訂購量，為設計師簡化了繁瑣又昂貴的過程。他們也只需按照自己認為合適的方式拍攝作品，然後將圖像發送給APOC Store便可，該平台亦會幫助協調運輸、客戶服務與其他商業事項。對於獨立品牌而言，在新冠肺炎之前，要跟上大型時尚零售商的要求，便已經是一個巨大的難關，更何況現今局勢呢？

當然，APOC Store是一個精心挑選的時裝市場，結集一眾出色的年輕設計師和藝術家，並出售男女裝、配飾以及獨立藝術品。當中不但有Adam Jones、Sun Woo、Kepler、Bethany Williams、Liam Hodges、Ed Curtis、Harri等品牌加盟，除了時裝作品外，還有藝術家的精選Art Piece。

+ 5 + 5 + 5

目前，APOC Store只是一種純粹的Online體驗，為新一代設計師提供自由嘗試的聲音。主理人更表示不要對設計師提出過多要求，這一點卻是最重要的。該平台會與每個設計師單獨交流，並根據具體情況展開合作，為大家帶來全球視野之餘，更把一群不同時尚觀點的人聚集起來，推動時裝界向前發展。

假若你是一名時裝愛好者，或是想支持創意產業，APOC Store絕對是值得你花長時間關注的網站。