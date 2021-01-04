日本時尚｜新宿伊勢丹冬季大減價超長龍　哪些品牌最受潮人愛戴？

每年年初，日本各大百貨都會舉行冬季大減價活動，引來一眾想省錢的潮人冒寒排隊購物。 縱使疫情至今未有好轉的跡象，但一眾日本人日前仍堅持親身前往伊勢丹新宿店外排隊，認真愛潮唔愛命。

疫情無阻一眾潮人前往伊勢丹新宿店瘋狂購物。fashionsnap）

日本百貨每隔半年便會推出為期數天的清貨大減價。根據多年的總結，冬季折扣價往往比夏季更加吸引，因此每年都會吸引大批消費者排隊。

今年，新宿高島屋，新宿丸井，新宿Lumine、伊勢丹新宿店等大型百貨及購物中心於1月2日開始首天冬季清貨大減價。根據日本時尚平台fashionsnap報導，伊勢丹新宿店開門前聚集了約500人，比起去年的盛況（11,600人），人數明顯驟減，但在疫情如此嚴峻下依然能號召這麼多人現身排隊，實在令人訝異。

伊勢丹新宿店門外放有酒精搓手液。（fashionsnap）

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本年最多女性排隊的品牌是MM6 Maison Margiela、UN3D、Sacai，以及ENFÖLD。另外，由Dior舉辦的Dior Color Fantasia活動亦大排長龍。男裝方面，最受歡迎的品牌則是Yohji Yamamoto、 MARNI、RAF SIMONS及Sacai。

fashionsnap編輯部額外推介了幾個本年值得注意的品牌，相當值得大家參巧。女裝方面，推介的品牌包括CFCL、Raf Simons、FETICO、MARINA YEE、Wales Bonner、Fabian Kis-Juhasz，以及紐約針織品品牌YanYan。男裝方面，則力薦kolor、ADONIS、DSA、MARINA YEE、CAMIEL FORTGENS、SEFR。



按圖看fashionsnap編輯部推介品牌：

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以上品牌皆擁有非常特別的創立理念，有Raf Simons、kolor等名師，又Wales Bonner、CAMIEL FORTGENS等新興勢力，fashionsnap特意向讀者推介，希望大家亦可多多支持吧。