BARNEYS新宿店結業　受疫情所累無力回天　香港人無緣見最後一面

距離押後一年的東京奧運尚有半年時間，日本零售市道卻依然哀鴻遍野，如果東京奧運會當真要被迫取消，屆時對整個東京經濟，以至時裝業的打擊之大，實在不敢想像。

Barneys New York新宿百貨公司，將於2月28日結業。（BARNEYS）

紐約Madison Avenue旗艦店上年2月22日才正式結業。（BARNEYS）

作為昔日美國百貨公司的龍頭，Barneys New York在西方國度早已風光不再，2019年8月申請破產，雖然隨後數月引用二萬多個聯署簽名請願，希望白武士出現以防它倒閉，但奇蹟沒有出現，紐約Madison Avenue旗艦店最終於上年2月22日正式結業，結束九十七年傳奇。

對照美國區Barneys New York的一沉不起，日本區Barneys的欣欣向榮當時為人讚頌，2019年FashionNetwork中文版有業內人士撰文，於《深度｜在美國破產的奢侈品百貨 Barneys 為何在日本活得好好的？》內稱讚於15年被日資財團Seven＆i Holdings全面收購的日本BARNEYS，何解能夠比元祖的美國本店活得更好。

可惜，原來這個叫日本人自豪、活得比你好的童話故事，最終沒有以Happy Ending收場。昨日（1月7日）日本方面證實，Barneys New York位於東京新宿的百貨公司，將會於2月28日結業，看來絕大部份香港人也無緣見它最後一面了。

雖然日本Barneys在國內分店眾多，東京銀座、六本木，遠至神戶、福岡都有其足跡，但新宿Barneys無疑是最經典和重要的一間，分量如同紐約Madison Avenue的美國區BARNEYS旗艦店一樣，是無可取替的。一來它是日本Barneys於日本國內首間開設的專門店；二來它位處新宿JR站附近，地理位置有着無可匹敵的優勢，昔日是每位遊客到訪新宿的必到熱店；再加上它正正是於1990年開幕，今年剛剛好踏入30周年，本應預期會熱烈地慶賀一番，卻因為這個新冠肺炎的經濟破壞而走向滅亡，令人唏噓無奈。



按圖看2020年至今日本結業的單位：

上個月WTAPS自家位於澀谷的專門店GIP-STORE才宣告閉告。（WTAPS）

其實在Barneys新宿店宣告結業之前，東京時常文化零售界別早已風聲鶴唳。上月WTAPS位於澀谷的專門店GIP-STORE才宣告閉告，在裏原宿界別引起莫大迴響，而在這之前mercibeaucoup、Tsumori Chisato和ISSEY MIYAKE MEN等品牌和支線，亦結束業務並關閉相關店舖。在時裝世界以外，澀谷殿堂中古唱片店RECOfan，上年亦無奈結業；秋葉原名勝SEGA秋葉原2號店，亦緊隨其後向大家Say Goodbye，可見肺炎肆虐下，東京全面當災，如果今年7月東京奧運會當真搞不成，屆時的經濟影響將會是毀滅性。

所以一齊祈禱，天佑東京，至於「天國東京」今次就不了。