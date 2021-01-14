日本西武百貨「收據」廣告　為何比木村拓哉當主角更感動人心？

日本西武百貨近日推出最新廣告，今回西武一改過去傳統，沒有選用明星作代言人，單以一張收據作為廣告主題，為何依然能夠感動整個日本？

日本西武百貨近日推出最新廣告，一張收據感動整個日本。（西武）

每逢新年，日本西武百貨便會推出全新一齣宣傳廣告，以迎接新一年的來臨。而自2017年起，西武開始以「我就是我」作為廣告主題，找來具影響力的名人代言，並以對上一年的社會氛圍作靈感，為廣告配上強而有力的旁白，藉此為社會帶來不一樣的省思，從而鼓舞大家好好面對新一年的挑戰。

如2017年與國寶級演員樹木希林合作的廣告，以口號「卸下年齡限制，進行一次冒險吧！」鼓勵人口老化的日本要以更積極樂觀的態度面對未來；2018年與木村拓哉合作，以充滿活力的姿態鼓勵大家作好準備迎接中國旅客的強勢來襲；翌年因觀察到日本國內的性別意識開始抬頭，因此邀來安藤櫻共同探討女性的壓力與力量；去年則找來國內體型最嬌小的相撲手力士炎鵬，鼓勵大家要克服弱點，以熱情奮鬥到底。儘管並非所有廣告都獲一致好評，卻每每能夠引發社會強烈討論，亦算不負所望吧。

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有見過去全世界因疫情而陷入一片愁雲慘霧，本年西武希望再一次透過廣告為大家帶來一絲希望。

最新一齣廣告中，西武一改傳統，不再選用名人代言，僅在廣告中呈現出一張細小的單據，單據中列出2020年下半年崇光西武旗下11家百貨的銷售數字：行李箱662 個、口紅76,175枝、浴衣475套、高跟鞋1,001雙、嬰兒禮物566組。

其後廣告再以旁白及各種畫面，點出「希望」此一主題：「即便現在每一天都似是暫時了，但我依然努力讓自己每一天過得更快樂。很感謝曾在這裡購物的每一位顧客，你們教會了我們一件事：百貨公司所銷售的商品、大家希望擁有的商品，其實並不只是商品而已，在百貨公司裡所販賣的，是希望。」

廣告播出後再一次於日本國內獲得不少好評，單是官方Twitter便獲得超過130萬個讚好及24萬次轉發。雖然廣告並不可改變大家當下的生活，但相信用心的廣告多少能為社會帶來一絲微小的力量，並在某個角落為某人帶來活下去的勇氣吧。