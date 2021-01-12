New Balance忍者運動鞋　日本專屬設計部門的實驗精神與侘寂之美

提起忍者鞋Tabi，或許時裝人第一時間聯想到比利時大師Martin Margiela的作品，但尋根的話，始終日本才是Tabi的本源。

Tabi分趾鞋襪，在日本又名「足袋」，是民間源遠流長的鞋種。（杵屋無敵）

這類Tabi分趾鞋襪，在日本又名「足袋」，是民間源遠流長的鞋種，除日本外，古代中國也曾有過足袋的相關文獻紀錄，起初由皮革製成，鎌倉時代曾規定只有將軍貴族才有穿著資格。及至1657年江戶發生明曆大火，社會經濟受到嚴重破壞，高價的皮革供不應求，以廉價的綿布取而代之，如是者足袋綿布漸漸普及到普羅大眾，並慢慢發展成當代的模樣。時至今日，日本當地也一直有鞋履品牌持續製作足袋，較有名的就有杵屋無敵、SOU・SOU、tabiRela、YUBISUKE和ASSABOOTS等單位，致力守護傳統民間工藝。

TDS FuelCell Speedrift TABI 27,500日元。（New Balance）

尚有黑色設計。（New Balance）

New Balance日本專屬設計部門Tokyo Design Studio（TDS），最近亦以祖先傳下來的Tabi為靈感，啟發出TDS FuelCell Speedrift TABI球鞋，以New Balance高科技跑鞋型號FuelCell Speedrift作基軸，中底FuelCell泡綿表現出超高回彈力。然而對比起機能的內在，外面卻包裹着古典的糖衣，參考了傳統Tabi設計，TDS FuelCell Speedrift TABI鞋面分成兩層物料，內層以彈性針織物構造，繼承了足袋世所追求的舒適觸感體驗。另外球鞋也捨卻了鞋帶系列，改成在和傳統Tabi一樣的Kohaze（コハゼ ）固定金屬片設置，十分特別。

TDS FuelCell Speedrift TABI鞋面分成兩層物料，內層以彈性針織物構造，繼承了足袋世所追求的舒適觸感體驗。（New Balance）

中性設計，男女皆宜。（New Balance）

+ 5 + 5 + 5

至於外觀方面，有別於一般New Balance球鞋的設計，TDS FuelCell Speedrift TABI捨棄一般球鞋的運動風模式，採取簡潔純白或素黑和風設計，連New Balance招牌的N字商標也省卻，綿密細緻地將襪子與球鞋合二為一，與BALENCIAGA的Speed Trainer和Nike × Fear of God的Shoot Around有着異曲同工之妙，但日系的味道卻來得更濃，始終是出自日本人的手筆吧！

New Balance 57/40 999港元。（New Balance）

當然除日本支線TDS FuelCell Speedrift TABI外，New Balance也持續有出采新作誕生。啟發自574經典設計，NB今個月亦迎來一款57/40的新作，以1988年版的元祖New Balance 574作為藍本，57/40卻強化了N字Logo的Size，並加上反光細節，而且鞋底也更換成抓地鞋底模樣，集創新與經典於一身，為574球鞋的全新進化。