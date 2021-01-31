古着改製│日本隱世單位STUMP STAMP　解構機能服飾變成山系背囊

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-01-31 11:00

近年古着再造潮流如雨後春筍，一個接一個出色Vintage Remade湧現，《一物》編輯部曾推介PROPOSITION、Defective、Old Park等優秀的單位，今次介紹更隱世的STUMP STAMP。

MONOURI時裝店，主打FAKIE STANCE、KÖNIG SOUVENIR等小眾品牌。（MONOURI）

不過未聽過不代表人家不好，只要看過STUMP STAMP出品，定必對其設計、手工、風格和價錢印象難忘。品牌源自買手時裝店MONOURI，主打FAKIE STANCE、KÖNIG SOUVENIR等小眾品牌、還有ASICS、New Balance球鞋，以及一系列50、60年代Deadstock產品，款式甚精辟。

STUMPSTAMP Arc'Teryx Large Day Pack SP ¥27,500。（MONOURI）

+ 2 + 2 + 2

誰不知其自家品牌STUMP STAMP更青出於藍，好些產品都標榜「one and only」，即是只有一件而已，近期最受注目的STUMPSTAMP Large Day Pack SP，拆解了一件不死鳥Arc'Teryx風褸，還將之改造成Day Pack背囊，理念和手工勻前衞，因此只製作了一個，亦被炒殺。

STUMP STAMP聯同代官山小品時裝店ENCINITAS，聯手拆解The North Face、Patagonia衣服，重新組合成Day Pack背囊。（MONOURI）

較早前STUMP STAMP亦聯同代官山小品時裝店ENCINITAS，聯手拆解The North Face、Patagonia衣服，並重新組合成多款獨一無二的Day Pack背囊，同樣大獲好評，更引證出在山系機能時裝大流行下，The North Face、Patagonia、Arc'Teryx都紅得發紫，基本上英國的Greatergood®，與日本代表Old Park和STUMP STAMP，其古着再造的設計之源都離不開這三個品牌，絕對是當前戶外時裝界別的Big 3。

STUMP STAMP PACK COVER TOTE LARGE ¥7,700。（MONOURI）

靈感取材自美國陸軍Feald pack cover。（MONOURI）

跟PROPOSITION、Old Park這些全然以古着再造的手工品牌不同，Vintage Remade只屬STUMP STAMP的一部份，品牌尚有一系列以全新布料製造的褲款，也有靈感取材自美國陸軍Field Pack Cover（背包防水套）設計而製成的索帶尼龍手提袋，輕身、耐用又方便，還要是日本製造，才盛惠日元¥7,700（約港幣$570），絕對是超值。