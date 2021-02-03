Big-O RIP│前PHENOMENON傳奇設計師　日系街頭混搭浮誇風深入民心

一物
撰文：
最後更新日期：

日本時裝世界接近收到壞消息，繼2020年山本寬齋、高田賢三後，今天東京也傳來消息：前PHENOMENON，現MISTERGENTLEMAN設計師大澄剛史Big-O，於1月24日已因敗血病逝世，享年47歲。

MISTERGENTLEMAN IG今早公布這個傷感消息。（MISTERGENTLEMAN）

對於香港人而言，Big-O的名氣雖然不及同年代的高橋盾（UNDERCOVER）、NIGO（A Bathing Ape）、瀧澤伸介（NEIGHBORHOOD）等響亮，但他對業界的貢獻，實在既深且遠。1999年成立SWAGGER，主打Hip-Hop服飾，是為日本第一批具威望的本土街頭品牌，確立日本Hip-Hop文化的根基。

PHENOMENON的歷年創作。（Excellent Male Model）

PHENOMENON更曾與MCM這些國際品牌合作出別注。（MCM）

空山基聯乘Mizuno跑鞋　引證Sexy Robot美學概念歷久不衰
【H&M聯乘Lee】男女童裝齊備　能重新帶起這百年牛仔衫褲老字號？
Louis Vuitton FW21│曼克頓、巴黎聖母院和潮童　背後民族情意結
UNIQLO U主理人品牌LEMAIRE最新系列　極簡迷必學新日常穿搭術？
Yohji Yamamoto FW21繼續流失品牌原有精髓　山本耀司光輝到此？

2004年Big-O更創立PHENOMENON，致力將街頭文化與前衞創意時裝合二為一，例如把Biker皮褸改裝成斗篷形式；將M65軍褸結合到MA-1 Jacket或改動成魚夫褸；亦擅長利用不同物料圖騰的毛衣，互相結合；甚至將機能背心溶解，製作成「甩皮甩骨」的外觀，到2010年更打進東京時裝周，自始揚威海外。

+5
+5
+5

昔日The Contemporary Fix香港店。（Jamo associates）

PHENOMENON這種包含解構主義的街頭時裝模式，現在看來或許普遍平過，西方的Y/Project就憑此做得有聲有色，但上個年代，這種將衣服「先解構，後拼合」的設計，僅限於日本國內流行，是Big-O的高瞻遠矚，西方街頭潮流界別才認真正視這種工藝價值之所在，曾經風光一時的東京時裝店The Contemporary Fix，正正是靠售賣PHENOMENON而贏得人氣，想當年The Contemporary Fix在香港開分店時，不少本土潮流人也是慕PHENOMENON之名而前去潮聖。

Big-O與吉井雄一開創的MISTERGENTLEMAN。（MISTERGENTLEMAN）

可惜2016年，Big-O卻離開自己一手創立的PHENOMENON，與吉井雄一開創MISTERGENTLEMAN，雖然潮流注目度不及PHENOMENON響亮，卻相對平易近人，容易配襯，在日本坐擁不少人氣，更在尖沙咀K11開設MISTERGENTLEMAN香港分店，要收藏Big-O生前的最後創作，香港粉絲實在值得到此作最後致敬。

永遠懷念Big-O。（PR TIMES）

BLACKPINK Jennie大愛　東洋味十足的時尚帽牌　原本不是來自日本
【獨立品牌】日本針織Batoner　簽名式簡約冷衫設計成抄襲熱門
【ZENITH】結合精準與型格　Chronomaster Sport腕錶的時尚穿搭術
古着再造│日本隱世單位STUMP STAMP　解構機能服飾變成山系背囊
挑戰KAPITAL、Needles古着再造地位　解構超強Remade品牌OLD PARK
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。