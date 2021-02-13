幪面超人變日牌HENSHIN　窪塚洋介任代言人　日本特攝英雄潮流化

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-02-13 20:39

雖然較之米奇老鼠、Looney Tunes、The Simpsons、多啦A夢，幪面超人過去與時裝世界的互動，在某些香港人眼中相對地較少，甚至誤會他是電車男的專利，如果願意正視歷史的話，幪面超人其實一直潮得很，現在更大舉入侵時裝界，連窪塚洋介也支持。

日牌SAINT MICHAEL將Bart Simpsons繪畫成耶穌並印製到Hoodie之上。（SAINT MICHAEL）

幪面超人系列源自1971年，由日本漫畫家石之森章太郎創作，甫推出已大受小朋友歡迎，近年更是不少日本新晉演員進軍演藝圈的第一步，小田切讓、水嶋斐呂和如日中天的佐藤健，起初都是參演幪面超人而嶄露頭角，堪稱男神的搖籃。

小田切讓曾主演幪面超人系列。（Kamen Rider）

Yohji Yamamoto旗下年青線Ground Y曾與幪面超人合作，推出一系列男女服飾系列。（Ground Y）

正正因為是日本國民之集體憶，日本時裝界一直對其珍而重之，2016年趁幪面超人45周年慶生，Yohji Yamamoto旗下年青支線Ground Y與幪面超人聯乘，推出一系列男女服飾系列，而山本耀司一直鍾愛日本超人，早在2004年跟鹹蛋超人合作。其後GU、A BATHING APE、UNDERCOVER也先後加入陣營，與之推出聯乘服飾，銀器品牌JAM HOME MADE更設計出精緻可愛的小吊墜，叫人一見難忘。

窪塚洋介預演HENSHIN by KAMEN RIDER最新服飾。（HENSHIN by KAMEN RIDER）

眼見幪面超人在日本時裝界深受歡迎，所謂肥水不落別人田，與其假手於人搞聯乘，倒不如自己親力親為做起來，如是者幪面超人首個全自家時裝品牌HENSHIN by KAMEN RIDER，今年終於誕生。

超人圖案Tee。（Kamen Rider）

品牌名字之所以名為HENSHIN，乃是「HENSHIN」一詞正是幪面超人經典的變身動作，而品牌風格以街頭時裝作為基軸，Tee、Hoodie、Cap等基本單品當然不可少，以Less Is More的簡約設計法則，巧妙地將幪面超人卡通圖案和字樣融入其中，形象鮮明得來又完全不見得「低B」。

窪塚洋介試着潮鞋。（Kamen Rider）

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至於系列焦點大作，首推3款波鞋SNEAKER Type FAIZ、KUUGA和W，從歷代幪面超人的戰鞋中獲取靈感，將七彩搶眼配色，搭載到3款外觀別具機能性的未來主義球鞋之上，不說還以為是Salomon Advanced或RAF SIMONS聯乘adidas的OZWEEGO最新設計呢。

（Kamen Rider）

為了隆重其事，HENSHIN by KAMEN RIDER日本方面更特別請來窪塚洋介出任代言人。作為日本潮流地位僅次木村拓哉的男演員，窪塚的時尚觸覺毋庸置疑，平時著開WACKO MARIA、sacai等一線大牌的他，坦言起初收到電郵，說有一個以幪面超人作主題的服飾品牌想找他合作，本想拒絕，然而接觸到實物後，卻深深被其簡而精的設計概念所吸引，最終欣然接受邀請，為HENSHIN by KAMEN RIDER演繹一系列格調服飾。