UNIQLO首度超越ZARA成世界第一　背後原因集天時地利人和於一身？

撰文： 陳婷楓 最後更新日期： 2021-02-17 19:11

日本國民品牌UNIQLO昨日首度超越ZARA，成為全球最大服飾零售商。 到底是甚麼原因令UNIQLO在短短數十年間，由零發展成世界第一呢？

日本國民品牌UNIQLO昨日首度超越ZARA，成為全球最大服飾零售商。（GettyImages）

UNIQLO母公司迅銷昨日股價急升，市值因此上漲至10.87兆日圓（約1,030億美元），首度超越ZARA母公司Inditex成為世界第一。

在新冠肺炎疫情下，各大時裝品牌均受到嚴峻打擊，ZARA母公司Inditex亦是其中之一。Inditex的股價比起去年同期下跌逾15%，深受打擊。不止股價受跌，因疫情影響，全球1,200間ZARA分店亦於去年六月結業，藉此節省成本。

反觀UNIQLO則愈戰愈勇，不單沒有關閉任何一間分店，銷售額更於去年由虧轉營，成為逆市奇蹟，除了因為股值暴漲外，更因迅銷愈戰愈強、永不服輸的信念。

當其他品牌忙著裁員或縮減成本時，UNIQLO卻在疫症期間對症下藥，大推各種以舒適為主的居家服飾之餘，更詢眾要求地於去年推出AIRism口罩，結果AIRism口罩上架當日即釀成搶購潮，一眾平日以含蓄冷靜見稱的日本人冒雨排隊，只為成功買入一包AIRism口罩，可見其吸引力。

Uniqlo AIRism口罩分成三種顏色（黑、白、灰）及尺寸（大、中、小）。（Uniqlo ）

UNIQLO更在疫情期間試圖轉型，部份日本分店開始銷售鮮花等產品，位於橫濱的UNIQLO及GU新概念店更在外牆加設攀岩斜坡戶外設施，令品牌在疫情期間變得更具人情味及活力。此一改變令不少日本人非常受落，認為品牌正從單純的快時裝連鎖店轉變成社會企業，品牌的形象亦因此大大提升。

除此之外，UNIQLO更於去年年末成功邀請Jil Sander女士出山，攜手再度開啟+J系列，簡約整齊的親民價名師設計再度令日本人瘋狂，首賣當日每間UNIQLO日本分店都擠得水洩不通，就連玻璃門亦被迫爆。如此搶手，當然連帶UNIQLO的銷售額急遽增長，加上UNIQLO其他恆常聯乘系統如UNIQLO U、JW Anderson x UNIQLO均大賣，聯乘系列可說是UNIQLO成功的另一原因。

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當然，UNIQLO的成功除了「人和」因素外，「天時」及「地利」亦相當關鍵：亞洲控制疫情比歐美地區做得好，而UNIQLO正好以亞洲為發展重心，因此所受到的打擊比起以歐美為重心的ZARA少，復原的時間亦因此相對較短。在此條件下，再加上UNIQLO自身的努力，UNIQLO母公司迅銷終於成功超越Inditex成為世界第一，亦再次讓世界看見日本人不屈不撓的精神。