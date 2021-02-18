Reebok跟adidas「和平分手」　傳VF集團和中國安踏體育勻有意收購

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-02-18 19:27

正所謂勉強無幸福，adidas於2006年以38億美元收購Reebok，然而目前Reebok的市值卻只有約10億美元，十數年之間，價值竟暴跌28億美元，是Reebok這曾是世界第一運動品牌本身如此不濟？還是adidas管理層「捉到鹿唔識脫角」？

Reebok即將被adidas放棄了？（Reebok）

adidas時任CEO Kasper Rorsted。（adidas）

昨日（2月17日）adidas宣布集團最新五年計劃，將會分拆旗下品牌Reebok業務，兩者未來獨立營運，adidas CEO Kasper Rorsted更強調，兩者獨立營運對彼此都是好事，將得到更佳業務增長機會。好像「那些分手對大家都好」的理性宣言似的，adidas卻明顯不想被Reebok拖累，一來這十五年間Reebok業務和聲望都不升反跌，二來adidas自上年開始也受到新冠肺炎疫情所累，生意大受影響。反觀死敵Nike憑藉電子渠道銷售和大中華區銷售增長，上年年末財政季度業績，期內收入竟然逆市上升9%，電子業務明顯濟後的adidas，實在有必要專心急起直追，將更多資源集中在品牌身上，最終唯有壯士斷臂，放棄Reebok。

adidas近年聲勢大不如前，2015年在運動線開發Ultra Boost，於潮流線拓展YEEZY BOOST和NMD，那強勢現在已不復再。（Behance）

Reebok 80年代是世界首屈一指的運動品牌。（Reebok）

那麼被放棄的Reebok，是否自古以來就如此不濟呢？當然不是，早在80年代，乘着Aerobics健身舞運動熱潮的興起，Reebok搶盡先機開發Freestyle運動鞋和女裝運動服市場，一躍成為當時全球運動界別的龍頭品牌。直到90年代，也能憑藉The Pump科技，與Nike Air Max平分秋色，在運動和潮流界別大紫大紅。

1995年Nike的市場佔有率達到了37%，而Reebok則為20％，兩者佔據半壁江山。（grailed）

Reebok為Allen Iverson打造的Answer籃球系列。（Sole Collector.jpg）

至於在專業運動領域，Reebok在2006年被adidas收購前，一直十分活躍，籃球方面贊助整個NBA聯盟，也簽下Shaquille O'Neal、Allen Iverson、姚明和Dee Brown等大牌球星；網球方面則有張德培和大威Venus Williams；足球也贊助過利物浦球會；更是NFL國家美式足球聯盟和NHL國家冰球聯盟的官方贊助商，美國4大運動聯盟中佔據3個。以上例子都證明Reebok本身是極具吸引力的一線品牌，當時將它列為繼Nike和adidas之後世界第三運動品牌，也並無異議，因此當初adidas兼併Reebok的動機也十分明顯：就是要合兩家之力，期望超越業界龍頭Nike。

看來adidas收購Reebok，這些年來最大得益者，原來是Nike。（Nike）

adidas的失敗收購不止Reebok，早在1997年以14億美元收購Salomon，最後卻以6.25億美元賣出，蝕到入肉。（Salomon）

然而事隔這麼多年，adidas集團超越Nike的美夢，始終沒有成真，數年前曾接近追貼，現在卻再被拋離，更重要的是這場追趕戰中，Reebok始終沒有為adidas發揮正面作用，但問題又是否全出自Reebok身上？。

當然，Reebok本身也有問題，品牌90年代開始負纍纍，06年adidas出資38億美元收購時，也承擔了Reebok 5億美元債務，但這個1895年創立的英國老字號始終有着非凡聲望和市場價值，只要由當時CEO Herbert Hainer領軍的adidas管理層，能夠與Reebok互相配合，取長補短，例如大哥adidas繼續主導強項的足球業務，二弟Reebok持續拓展擅長的女性市場，相輔相成定能給予Nike足夠的壓力。

其實６、７年前因為韓星著用原故，Reebok Pumpfury曾經在亞洲掀起旋風，可惜adidas並未有當真捉緊機會，讓Reebok壯大起來。（shopee）

可惜adidas管理層卻由始自終沒有正視Reebok本身的價值，收購品牌後，未幾就取代她成為NBA官方贊助商，英超豪門利物浦的情況亦如是，Reebok頓然失去很多運動市場的贊助項目，也沒有再簽下大牌運動明星，自此淡出專業運動領域，連UnderArmour與ANTA風頭都蓋過她，最終被人遺忘。彷彿Reebok才是adidas的競爭對手，adidas收購她，好像是要削弱Reebok實力似的，Nike還沒有被打敗，卻打敗了自己重金禮聘的Reebok，十分諷刺。

全球第4間Reebok Classic Store座落銅鑼灣加寧街，但Reebok卻一直欠缺資源去推擴它，使它一直被人遺忘。（黃寶瑩攝）

Reebok與VETEMENTS的合作。（BIY Roamer）

眼見Reebok的「不爭氣」，adidas也從本來視她為打敗Nike的神兵利器，漸漸變成食之無味棄之可惜的雞肋，投放的資源愈來愈少，最先進的科技、最大最旺的商業地段，，最人氣的運動、最潮的明星，全都交到adidas手上，就連每季的活動宣傳費，Reebok也少得可憐。雖然在潮流線與VETEMENTS、Cardi B、Pyer Moss等聯乘偶有佳作，到2019年Reebok更終於轉虧為盈，但隨着2016年Kasper Rorsted上任，成adidas新CEO後，他們放棄Reebok的決心已勢在必行，今次宣告將兩大品牌業務分拆，雙方獨立營運，絕對是為他朝賣盤留下伏筆。

安踏才是Reebok的真命天子？（ANTA）

或許adidas不懂珍惜，對Reebok而言才是一道新曙光，據知美國VF Corporation和中國的安踏ANTA Sports都有興趣接手，前者一直經營着The North Face、Vans等大牌，最近更成功收購Supreme；而後者安踏亦把Salomon和Arc'teryx營運得有聲有色，Reebok如要東山再起，離開adidas顯然是無可避免了。