【Porter 85周年】聯乘山本耀司　招牌Helmet Bag配瘋狂銀鏈細節

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-03-02 18:14

雖然2020年才是Porter誕生85周年的年份，但這個85th Anniversary慶典仍然持續，繼JJJJOUND和Vault by Vans別注後，最新的聯乘名單，終於回歸品牌原生地日本，邀請鼎鼎大名的山本耀司合作。

山本耀司近年在Crossover業務上十分積極。（Fashion Industry Broadcast）

雖然Yohji Yamamoto近年聯乘的單位已經層出不窮，由Supreme到Lamborghini都有，但今次由日本最享譽國際的高級時裝設計師，與日本最街知巷聞的國民袋牌進行合作，無論如何都有着非凡的話題性。

Y'saccs × Porter。（grailed）

不過要留意的是，很多潮流人以為今次是兩大單位史上首次合作，其實不盡然，事關多年前Yohji Yamamoto集團旗下手袋支線Y'saccs曾與Porter合作，打造別注雙面手袋。可惜隨着Y'saccs線被現在的包袋線discord Yohji Yamamoto取替，繼而賣盤之後，時下的Y'saccs設計已然今非昔比，這段往事也湮沒無聞。

雙方共製作出4款包袋，既可側孭，亦可手提。（Yohji）

Porter今次合作乃是找來主線Yohji Yamamoto進行，因此雙方的重視程度無疑更高，共製作出4款包袋，當中3款都以Porter最知名的Helmet Bag為主，大細各有不同，雖然色調上以Yohji招牌黑色作主體，但細節上也絕非「一味求黑」了事，當中乃是有着精密的設計心思。

2WAY HELMET BAG（L )￥98,000。（Yohji）

2WAY SHORT HELMET BAG ￥83,000。（Yohji）

據設計團隊所講，Porter × Yohji Yamamoto以「三段式」作結構，除黑龍防水尼龍貫徹手袋外，手把位部份更用上黑色植鞣革製造，為傳統Porter Helmet Bag所未見的。袋面上更裝飾有各式各樣的銀鏈子，走動起上來奪目醒神，加上每條鏈子都能夠自行拆卸組裝，更動長短，滿載DIY精神，也Punk味甚濃。

2WAY HELMET BAG（S）¥72,000。（Yohji）

2WAY VANITY POUCH￥69,000。（Yohji）

雖然Yohji Yamamoto是國際知名的高級時裝品牌，但今次Porter × Yohji Yamamoto的價錢，無疑比2019年的Porter × FENDI便宜得多，4款包袋定價都不過是69,000至98,000日元而已，數千港元的價錢就可買到，3月5日於品牌官網上架。