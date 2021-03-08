星爺潮鞋盤點｜罕有現身穿美別注New Balance　官方價盛惠３千元

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-03-10 11:49

雖然周星馳是家傳戶曉的人物，可惜很多人關注他，都是關於其笑片或者現實中跟誰不和，甚至打官司等花邊新聞。其實星爺的潮流觸覺，同樣叫人俯首稱臣，只要認真觀察，一定令嚇人一跳，並不會得啖笑。

昨日吳孟達於紅磡世界殯儀館設靈，達哥生前的好拍檔周星馳亦有到場。(葉志明攝）

話說昨日吳孟達於紅磡世界殯儀館設靈，達哥生前好拍檔周星馳亦有到場，立即成為焦點。縱然只出現十分鐘便離場，沒有接受任何傳媒採訪，但他的一舉一動依舊成為大眾的焦點，哪怕從時裝角度看亦然。

星爺足下所著的New Balance，並非一般貨色，而是來自COMME des GARÇONS HOMME的RC1300別注。(New Balance )

New Balance COMME des GARÇONS HOMME RC1300，屬上年推出的球鞋。（New Balance）

事關星爺足下的New Balance，並非一般貨色，而是來自COMME des GARÇONS HOMME的別注版本——美製RC1300，打破1300向來古典跑鞋形象，以當代簡約美學概念作主調，結合麂皮、皮革和網面等多重拼合，加上RC1300別樹一格的一分為二Split-sole中底技術，將ENCAP與ABZORB一併其中，全面提升緩震能力，全面是一對集外觀與功能於一身的稀有別注球鞋，上年推出時官方定價已高達$3,099大元，卻仍然光速被搶購一空，證明星爺的眼光獨到。

星爺愛GARÇONS。（淘寶）

細心的香港潮流人應該留意到，周星馳雖然近年甚少出席公開場合，但每逢現身，身上總不缺潮物，當中正正是以COMME des GARÇONS和New Balance的曝光率最高，不過論CDG的話，以「心心眼」Play系列最得星爺歡心，Play最熱賣的恤衫和毛衣，他都不時著用。

一同回顧COMME des GARÇONS和New Balance部份經典聯乘：

至於New Balance球鞋方面，雖然昨天穿了白色，但事實上NB王道灰色才是星爺的至愛，曾著用過的灰系998，早已在內地淘寶網高調吹捧成「周星馳著用」，可見星爺才是香港演藝圈中的「New Balance第一人」，而非那位已長駐台灣，卻靠MADNESS賺人民幣的余文樂。