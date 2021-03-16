Nike × Off-White "THE 20" Dunk年底登場　大量配色儲齊超高難度

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-03-16 16:23

Nike Dunk系列之所以成為經典，當中一大關鍵，正是勇於推動聯乘合作的概念與文化，2002年SB系列登場之初如是，到2021年這個複雜多變的世代亦如是，總之稱Dunk是人類史上最多被用來作Collaboration的波鞋，應該沒有錯了。

稱Dunk為會年度最人氣龍頭鞋款，合情合理。（Nike）

芸芸聯乘品牌之中，除Supreme外，Virgil Abloh領軍的Off-White也是近年最積極的一個。自2019年開始，Off-White和Nike均已合作多對Dunk鞋款，從最初的綠、黃、紅3色，到即將開賣的那個與Futura合作之別注系列，一律是令全球時裝人趨之若鶩的潮流大作，不過如要儲齊也並非太難，只要付得起錢捱炒價就可以了，反正款式本身並未算太多。

Nike × Off-White "THE 20"系列。（cop4resell）

然而，昨日西方潮流界有消息流出，卻令大家意識到，以後如要想集齊所有Off-White Dunk，難道將會大了好多好多好多，事關以20對Dunk Low作主題的Nike × Off-White "THE 20"系列，將會於今年年底登場。

2017年的"THE 10"系列。（Nike）

其實Off-White "THE 20"這個詞彙，自上年開始潮界就一直流傳，指Virgil Abloh將會與Nike再度聯手，打造一個雲集多款球鞋的別注系列。但很多人先入為主以為，所謂的"THE 20"，會跟過往的"THE 10"一樣，乃是個集合不同Nike球鞋型號的系列，然而現在事實卻清一色以Dunk為主，打造20種顏色不一的Dunk出來，足證其地位超然，稱為是今年最人氣龍頭鞋款，也合情合理。

"THE 20" Dunk目前流行的產品照。（py_rates_）

從目前網上僅有的流出圖片所見，"THE 20"一方面繼承過去Off-White Dunk傳統，以別樹一格的尼龍索繩穿透鞋身，另一方面卻添加了新特別，除省卻了招牌的膠帶標籤外，鞋外側剔位頂端的小橙旗亦被刪除，但鞋舌的設計亦明顯不同，各式各樣的顏色配色，其鞋面上亦一律加入斑點紋圖案細節，未知鞋內側那組經典商品條碼字樣又是去或留呢？

除"THE 20" Dunk外，Nike × Off-White未來尚有大量別注球鞋登場。（py_rates_）

早在2015年，Pharrell Williams聯同adidas推出Supercolor企劃。（sneakernews）

雖然今次"THE 20"消息十分轟動，到真正開賣時，勢必全球掀起搶購潮，但這種「同一款式一次過推出大量顏色」的聯乘別注手法，始創者並非Virgil Abloh，而是「菲董」Pharrell。

Supercolor企劃，一炮過推出50款純色Superstar球鞋。（sneakernews）

+ 4 + 4 + 4

早在2015年，Pharrell Williams聯同adidas以經典鞋款Superstar作主題，推出Supercolor企劃，一炮過推出50款純色球鞋，彷如彩虹漸變色一樣，由淺至深地推出多款Superstar，夠Make Noise之餘，背後亦有深層次意義，事關Pharrell正正希望推出大量不同的顏色，來提倡多樣性的平等信念，無論膚色、性別定還是政見的不同，活在同一天空下，只要相互尊重和欣賞，就定必活出彩虹。