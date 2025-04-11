【NEXT@Fashion InStyle】設計師解鎖新物料潛能　開啟時尚新篇章

【NEXT@Fashion InStyle/香港時裝節】時裝設計是一場永不停步的創意旅程，不僅是美學的追尋，更是文化、環保與科技的共融，當設計師的靈感巧遇獨特物料，可以展現出無限可能。由香港貿易發展局舉辦的Fashion InStyle（香港時裝節）將於2025年4月27日於香港會議展覽中心隆重揭幕，全新展區「NEXT@Fashion InStyle」特意請來知名品牌Self-Portrait的主理人Han Chong擔任顧問，引領五位香港設計師聯乘五種新物料，以物料的革命性力量，勾勒出時尚的新景象。



Fashion InStyle（香港時裝節）將於2025年4月27日於香港會議展覽中心隆重揭幕（香港貿發局）

「NEXT @ Fashion InStyle 」展區由香港特別行政區政府文化創意產業發展處（CCIDA）資助， 「NEXT @ Fashion InStyle 」展區由香港特別行政區政府文化創意產業發展署（CCIDA）資助， 更有幸獲泰國作為策略夥伴 ，並由Thailand Creative Culture Agency (THACCA) 及 National Soft Power Development Committee 鼎力支持，匯聚全球超過60家新物料供應商，當中包括中國內地、歐美、澳洲、印尼、越南、新加坡等 ，共同探索時尚未來新方向。 NEXT有「未來」、「前瞻」 的意思，活動以物料作起點，集合文化與傳承、創新技術與可持續發展三大重點，然後聯手五位本地設計師，用獨特新穎的手法，將傳統與現代、機能與美感融為一體，展現了物料的可塑性與生命力。

五位參與的設計師，以新物料為靈感，將創意發揮得淋漓盡致。Kinyan Lam把傳統工藝香雲紗巧妙地融入現代設計，讓國家級非物質文化遺產煥發新生。Arto Wong則運用提取海藻與蓮絲纖維而成的布料，交織出充滿活力與動感的視覺實驗。以海藻纖維為主角還有Toki Wong，透過混紗技術與獨特織法送上清爽輕盈的海岸風情。而Jason Ying以 Advance Denim 的可持續牛仔布料重塑經典軍裝，充分展現新式牛仔布的優良特質。至於Johnson Chong則專注於功能性物料 X-Pac® ，打造出既實用又具設計感的城市機能服飾。這五位設計師，完美地將新物料與時裝設計合奏出充滿創意及創新的時尚樂章。

「NEXT@Fashion InStyle」請來知名品牌Self-Portrait的主理人 Han Chong擔任顧問，為本地時裝設計師開拓視野。（香港貿發局）

「NEXT@Fashion InStyle」請來知名品牌Self-Portrait的主理人 Han Chong擔任顧問，憑藉其寶貴經驗與獨到眼光，為本地時裝設計師開拓視野。談到今次合作，Han表示：「NEXT@Fashion InStyle致力於推動紡織創新，當他們邀請我參與時，我毫不猶豫地支持。這不僅是為設計師提供新工具去實驗，更是激勵下一代重新想像可能的未來。」在指導香港年輕設計師時，Han注重聆聽與啟發，「我希望鼓勵他們探索，勇敢選擇，並思考物料在設計中的角色。」他強調設計需有獨特視角，並建議設計師深入鑽研物料：「越了解物料的特性，你就越能駕馭它。別害怕突破界限，創新源於冒險。」

泰國作為NEXT@Fashion Instyle的策略夥伴，為活動帶來近30家來自泰國的參展商，將當地的時尚物料推向國際舞台。這些物料融合了豐富的文化遺產、創新技術和可持續發展的優勢，既有傳統工藝的溫暖，又有現代科技的敏銳，不僅為展區增添異國風情，更為全球時尚產業注入新的生命力，是體驗泰國時尚物料新科技難能可貴的機會。

NEXT@Fashion InStyl雲集來自世界各地的新物料供應商（香港貿發局）

來自世界各地的新物料供應商更各具特色，揉合嶄新科技與可持續發展元素，展示時裝紡織新趨勢，當中包括：來自新西蘭的參展商Sapro-Tech（展位： 3F-J11 ）利用真菌結合獨有技術和設計，生產出創新、耐用和突破視覺效果的可持續皮革。而台灣服裝品牌RAPA （展位：3F-F11）就帶來結合先進技術與皮革打造出獨具風格的大理石及金屬布料 。菲律賓紡織研究所（PTRI）（展位：3F-H22）就為展覽帶來了當地最前瞻的紡織研究和開發技術。中國內地展商Vegatex （展位：3F-H13）則用上果皮及穀物外殼等有機廢物作為原料，透過專利技術製作出不同可持續生物性皮革，作為替代品。越南展商Faslink （展位：3F-E08）就帶來用咖啡渣和再生膠樽製作而成，能夠減廢及降低對環境帶來負面影響的咖啡纖維 。

展覽期間，NEXT@Fashion InStyle希望透過展覽及時裝巡禮（將於4月28日晚上舉行 ），讓參加者欣賞到五位本地設計師精心打造的新系列，以及展示先進物料，如生物製造紡織品、回收纖維、能夠感應環境變化的智能面料等，從中探索更多設計背後的過程和嶄新物料的細節；與此同時，亦會舉行多場研討會，聚焦可持續發展、創新科技與時尚趨勢，邀請業界專家分享心得與見解，並連繫設計師與領先品牌，令活動不僅是展示的平台，更是交流的重地，成為靈感與商機交匯的起點。

從香雲紗的溫潤雅致，到海藻纖維與蓮絲纖維的自然清新，以至可持續牛仔布料的環保與功能性物料的智慧，每一種物料來到設計師手中，變出令人眼前一亮的驚艷服飾，結合創意與科技、傳統與現代，共同建構出更美好的時尚新世界。

#BeNEXTready

INFO

「香港時裝節Fashion InStyle 」

日期：2025年4月27至30日

地點：香港會議展覽中心

網站：www.hktdc.com/event/fashioninstyle/tc

買家登記：https://bit.ly/4hMASYi