KITH七年後再攜adidas創足球聯乘　率先為美加墨世界盃宣傳熱身？

【KITH／Ronnie Fieg／adidas／聯乘/ 足球】有「聯乘王」稱號的紐約品牌KITH，全因其領軍人物Ronnie Fieg擁有不同興趣，無論電影、跑步、古董車以至早前「惡搞」泰臣迷因都成為他的創作靈感。來到本月Ronnie Fieg時隔七年後，宣布再與adidas Football一同推廣真實的足球文化，而非純粹Blokecore造型，並於紐約大中央總站舉行期間限定活動，參加者射入點球即可免費獲贈一對波聯名波Boot！



KITH與adidas別注Predator Mania足球靴（KITH）

一直「搞作」多多的Ronnie Fieg，這個夏天KITH決定與adidas「再續前緣」開啟全新篇章，透過KITH對於街頭文化的視野重塑富時尚感的足球裝備，雖然還未有完整系列釋出，但這陣子Ronnie Fieg已一步一步地把作品帶到各位眼前，最新單品流出有別注平底與草場釘鞋Predator Mania及經典Tango足球。

KITH與adidas設計Tango別注足球（KITH）

Ronnie Fieg今次的企劃目標不只是擷取足球外在氛圍，而是確實地迎來正規足球裝備，型號上選取最近adidas復刻後相當火熱，更曾為意大利金童迪比亞路（Alessandro Del Piero）、法國球王施丹（Zinedine Zidane）、萬人迷碧咸（David Beckham）與神奇隊長謝拉特（Steven Gerrard）的御用傳奇戰靴，這就是於2002年首度推出的Predator Mania。

2025年adidas Predator Mania復刻版：

迪比亞路（Alessandro Del Piero）（IG@adidasfootball）

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在這雙聯名作釘Boot，KITH利用全白皮革為本，內側的「拉西膠」以藍、紅設定，呼應外側同樣色系的三間標誌，此外三間與後踭均燙有金色KITH.FC字樣與標記，但最富時尚的位置卻落在鞋舌中，細節透過KITH標誌呈現，內裏也繡有「MADE IN GERMANY」德國製字樣。釘鞋版外，雙方更設計全紅平底室內版本，無論在球場上或日常穿用都相當合適，亦有指Ronnie Fieg近日出席活動時已率先着用。

KITH與adidas別注Predator Mania足球靴（KITH）

KITH與adidas別注Predator Mania足球靴（KITH）

KITH與adidas別注Predator Mania足球靴（KITH）

KITH與adidas別注Predator Mania平底室內足球靴（KITH）

然而數數手指，KITH原來對上次攜同adidas合作推出足球系列經已是七年前，官方一點來說已來到第四度聯名，初次亮相在2017年春季直至2018春夏，今回誕生難道KITH希望在2026年由美國、加拿大、墨西哥聯合舉辦的世界盃中分一杯羹？

KITH x adidas Football 2017春季系列：

KITH x adidas Football 2017秋季系列：

KITH x adidas Football 2018春季系列：

KITH x adidas Football 2018春季系列（KITH）

為了令本次合作有更多人關注，KITH與adidas亦破格地率先帶來一次線下實體活動，選址於人流甚多的紐約大中央總站進行，在這個交通樞紐火車站內建立了一個只有禁區與外圍的小型足球場，場內擁有一名龍門，邀請不同人士參與射點球，如參加者能射入的話，便可免費獲贈一雙Koresco Nationals聯名波Boot，難怪人人射住一展腳法。