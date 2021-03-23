綠色多啦A夢成UNIQLO代言人　同場品牌第二代能否接班再創高峰？

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-03-23 17:30

UNIQLO最近持續找來話題人物出任代言人，繼早前UNIQLO LifeWear以綾瀨遙擔當全球品牌大使後，今次UNIQLO又有另一日本「巨星」加盟——多啦A夢，不過卻是非一般的特別版。

UNIQLO委任綠色多啦A夢做代言人。（UNIQLO）

這個非一般的多啦A夢，特別之處是由傳統的藍色變成綠色，放心不是戴綠帽，而是推動環保而已。為宣掦UNIQLO近年積極推廣可持續發展的理念和決心，品牌特意找來多啦A夢合作，將他化身變成綠色版本示人，以迎合環保的概念。

早前UNIQLO LifeWear才找來綾瀨遙擔當全球品牌大使綾瀨遙。（UNIQLO）

事關UNIQLO意識到，自新冠病毒疫情大流行之後，為人類的生活模式帶來極大影響，社會形態以至消費者意識，也迎來徹底巨大變化。在服裝方面，可持續發展的衣服變得更重要，較之變化無常的時裝潮流，現今都市人愈來愈重視衣服的造工方式和對社會構成的影響，公民意識無疑強了許多，與其再永遠止境地搞聯乘合作推出時髦服飾，賺短線的金錢，提升品牌的公民形象，才是對UNIQLO這類國際品牌最長治久安的方向。

迅銷集團全球高級執行副總裁的柳井康治。（UNIQLO）

作為柳井正的次子的，柳井康治務實低調，從來不會帶Youtuber到訪自己豪宅，或大曬法拉利名車收藏以博取認同。（UNIQLO）

為慶祝今次多啦A夢加盟，UNIQLO日前就於東京舉行盛大Global Sustainability Ambassador發表會，留意矚目者除綠色多啦A夢外，與他攜手登場的「中佬」同樣注目，事關他不是甚麼演藝或運動明星，而是UNIQLO創辦人柳井正的次子，任職迅銷集團全球高級執行副總裁的柳井康治。

活動當日全球品牌大使之一的Roger Federer亦有透過視像登場。（UNIQLO）

日本人的處世文化向來謹慎低調，哪怕是巨富的直系兒子，也甚少出席不必要的公開場合，謹言慎行的同時，亦絕少炫富或招惹緋聞，更不會無的放矢打拳賽擦存在感。因此關於UNIQLO第二代柳井康治的故事，外界一直鮮有聽聞，只知道他生於1977年5月19日，橫濱市立大學畢業，在加入父親創立的迅銷集團Fast Retailing Co., Ltd之前，曾任職於三菱商事，並曾在英國生活一段時間，2012年開始加入迅銷，起初主力發展UNIQLO運動市場銷售，及後逐步進入董事會任職高層。

柳井正。（Fast Retailing Co.）

要從人稱「經營之神」的爸爸手上接任市值1,030億美元的商業王國，從來殊不容易。（《一勝九敗》封面）

那麼柳井康治與哥哥柳井一海，會否終有一天接父親的捧，統領着整個迅銷集團和UNIQLO呢？答案只能說目前言之尚早，其實早在數年前，坊間就一直盛傳柳井正有退休的打算，然而幾年後年屆72歲的他卻繼續擔任迅銷集團董事長，是戀棧權位？等還是兒子力有不逮？這方面一直眾說紛紜，只知道柳井正對接班人選極為挑剔，亦曾表露過繼任人之位，未必一定會由親兒接任，因他希望由女性去出任，如此看來，被柳井正一再提拔的現任UNIQLO CEO赤井田真希，才是集團的真命天子呢。