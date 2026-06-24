巴黎時裝周2027|LV最新春夏系列看點!熱議鞋款+巨浪會場+設計元素

【巴黎時裝周】Louis Vuitton SS27男裝系列華麗登場。從街頭滑板到海邊衝浪，Pharrell帶來的最新男裝系列，以跨越文化與信仰的「滑浪文化」為主題，再次以創意顛覆想像。他不但將巴黎秀場轉化為沙灘現場，更示範如何用時尚觸覺、品牌匠心及錯視工藝（Trompe L’Oeil），重新定義高端男士的旅行度假著裝，帶來一場沉波式時尚感官盛宴。一物為你整理今次LV男裝騷的5大重點，帶你快速看懂今次Pharrell及LV今次為大家帶來的驚喜與巧思。



1. 全新”LV Combi”鞋款為何在騷前引起熱議？

未開騷前，LV的新鞋款已率先在時尚潮流界引起瘋狂討論。因為Louis Vuitton推出全新滑板鞋”LV Combi”，不少網民認為其外型與Vans經典鞋款Authentic極為相似，因而引發社群熱議。

從Pharrell率先曝光的照片可見，鞋款採低筒設計、橡膠大底與簡潔比例，並提供多款配色，包括紅色及紫色，並印有LV標誌性Monogram。

Pharrell此番「操作」，更引來Vans官方留言"ohhh bet"，之後更在官方頁面發佈了品牌的經典鞋款Authentic，以強調其滑板始祖地位。更有趣的是， Vans後來更直接發文曬出自家經典款，帖文引用了 Clipse 在《Mr. Me Too》（Pharrell 有份參與製作）裡的歌詞”Wanna know the time. Better clock us”，非常有骨。

致敬之作引起非議，「菲董」的好友Tyler, The Creator 亦隨即為Pharrell「抱不平」，反指其實其他大品牌例如Converse（1913）、Pro-Keds（1916），其實比Vans（1966） 更早推出這款俗稱「Deck Shoe」的鞋款。甚至其他奢華品牌，如DIOR的Saltwind、BV的Sawyer，以及PRADA的Drill Fabric sneaker 等設計，都蘊含相似元素。換言之，這種鞋型早已在不同品牌間流傳。

事實上，Louis Vuitton在LV男裝創意總監Pharrell Williams帶領下，持續融入街頭與滑板文化，向各種經典文化致敬。雖然坊間立場各有不同，但絕對是一個值得討論的焦點。

2. 今次LV SS27男裝騷會場有甚麼特色？

今次LV以“A Dandy Experience” 為主題，將SS27男裝秀會場，移師至巴黎郊區的Cité Internationale Universitaire de Paris（巴黎國際大學城）舉行，更將開揚的大草坪改造成大型沙灘會場。

天橋背景的人造「巨浪」瀑布，加上海浪聲音效，營造完美沉浸式海岸氛圍，而模特兒沿著沙路，從「巨浪」瀑布下徐徐步出。在飽受熱浪侵襲的巴黎看到如此壯觀的景象，絕對令人眼前一亮。

Louis Vuitton積極推動「Regeneration 2030」環保藍圖，品牌亦宣布將全力支持 Coral Gardeners 組織，推動法屬玻里尼西亞的珊瑚礁修復工作。至於今次會場人造瀑布所用的水資源，均來自巴黎水務局（Eaux de Paris），並將會全數回收到下水道中；而鋪設人造沙灘所用到的沙粒，則會捐贈予巴黎國際大學城的沙灘排球場作後續使用，務求將對環境的影響減至最低。⁠

3. 今次LV時裝大秀的邀請函有甚麼特別之處？

今次LV男裝騷延續了上一季AW24/25送出駝色（Camel）皮革拖鞋作邀請函的特色，今次實體邀請函同樣以駝色皮革材質打造，但將載體改為了一頂極具質感的「皮革棒球帽」。一同來看看J-Hope 的完美演繹。

4. LV今次系列的設計帶來什麼新元素？

為致敬衝浪文化，LV除了首次將標誌性Monogram圖案延伸至潛水衣，亦延續對錯視工藝（Trompe l’oeil） 的持續探索，運用創新技術在不同單品噴上一層特殊噴霧，模擬在男士在暴雨穿梭下被淋濕情況，創造出觸感才能顯現的視覺錯覺。在Pharrell的創意下，LV成功將一般人雨天出行的焦慮，轉化成炙手可熱的頂級奢侈時尚符號。

另一方面，功能性潛水衣配合高性能剪裁面料，顯得相得益彰。衝浪者日常衣櫥的經典元素和材質，經由Pharrel與LV巧妙融合，呈現出飽經歲月洗禮、歷經風霜和修補的獨特質感。Pharrell 亦大量利用靈感源自於衝浪文化的元素，將熟悉的紋理、形狀和經典元素與精湛的技巧相結合，從鮮豔的色彩到棋盤格圖案，均一一向影響全球的運動文化致敬。

5. 今次LV時裝騷有甚麼明星到場？

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今次LV男裝騷現場繼續星光熠熠，J-Hope、孔劉、王嘉爾、nct 成員YUTA （中本悠太）、GOT7泰國成員BamBam，以及魏浚笙（Jeffrey）等世界各地的男神皆盛裝亮相，與品牌共同揭幕新一季男裝系列。