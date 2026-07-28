澳洲酒王Penfolds奔富Grange75年！回顧葛蘭許系列天價成交歷史

Penfolds （奔富）相信是最為港人熟悉的澳洲酒莊。由平時超市可見一百元有找的入門級酒款，到經過陳年後，在拍賣行創下天價成交，最頂級的旗艦酒款Grange系列，這個成立180年的頂尖酒莊實力及陣容全面性，在釀酒界可說是無出其右。今年剛好迎來Penfolds奔富旗艦酒款Grange（葛蘭許）的面世75周年。這款推出時波折重重，甚至曾被酒莊董事會全盤否定的試驗性紅酒，最終逆襲成功打響名堂，推出後更獲得酒評人認同，成為傳奇級的品牌旗艦酒款。



奔富（Penfolds）迎來品牌發展歷程中的重要里程碑，隆重慶祝旗艦酒款葛蘭許（Grange）問世 75 周年。

現在就讓一物帶你一同回顧Penfolds Grange系列的傳奇故事。

Penfolds Grange奔富葛蘭許是甚麼？

提到澳洲最頂尖的葡萄酒， Penfolds Grange絕對毫無爭議，它不僅是Penfolds的旗艦酒款，更被公認為澳洲葡萄酒的代名詞，甚至在2001年被列為「南澳官方文化遺產」，是世界上極少數能獲得此殊榮的葡萄酒。

Grange的核心理念在於打破單一葡萄園的迷思，堅持跨產區如巴羅薩谷 Barossa Valley、麥克拉倫谷 McLaren Vale 等）甄選南澳最優質的Shiraz葡萄果實進行精細混釀，確保了Grange無論在哪個年份，都能維持極高的品質與一致的風格。

其後再在美國橡木桶中經歷18至20個月的熟成，進一步提升品質，因此完美結合了Shiraz豐沛飽滿的果香與成熟單寧，以及美國橡木桶所賦予的芳香和細膩層次。其後再於瓶中陳年，則讓酒體持續演化，單寧更顯圓潤柔和，風味層次也愈加深邃。另外，部分年份的Grange會混釀少量 Cabernet，以提升香氣表現及口感結構。

Grange這個旗艦系列是怎樣誕生的？

傳奇的誕生，往往伴隨着非議及戲劇性。 1950年，Penfolds首位首席釀酒師 Max Schubert遠赴法國波爾多考察，決心為Penfolds釀造一款陳年潛力能與歐洲列級莊抗衡的紅酒，在他的研究下，翌年終於誕生了首批試驗年份的Grange。而取名為Grange，就是希望向創辦人在澳洲的首個家園，即是Penfold 家族在澳洲紮根的發源地致敬。

Penfolds時任釀酒師 Max Schubert。

不過，當時的管理層對這款前衛作品嗤之以鼻，由於當時澳洲流行的是加烈葡萄酒，Grange這種單寧強勁、口感濃郁的新酒款並不受公司高層與早期酒評家的青睞，甚至更被公司下令停止釀造。

不過，這位「不聽話」的天才釀酒師並沒有屈服，反而偷偷抗命，將木桶藏入地下酒窖秘密釀造。直到1960年，公司一位董事因緣際會下喝到了 Grange 後驚為天人，才讓Grange的釀造計畫得以重啟，自此奠定其成為全球葡萄酒一大代表性標誌的傳奇之路。

Penfolds Grange獲得了哪些評價？

75年來，不同年份出產的Grange累積獲得頂尖葡萄酒評論家超過37次滿分評價。 當中亮眼成就包括：

- 1990 年份的Grange獲《葡萄酒觀察家》（Wine Spectator）評選為「年度風雲葡萄酒」（Wine of the Year）

- 2001 年份的Grange獲《華爾街日報》授予「年度風雲葡萄酒」稱號；

- 2008 年份的Grange更是首款同時於《葡萄酒觀察家》和《葡萄酒倡導家》（The Wine Advocate）兩大權威刊物中獲得滿分 100 分評價的澳洲葡萄酒。在此之前，僅有另外 10 款葡萄酒曾達成此成就。

- 2015 年份的Grange先後獲得葡萄酒大師Andrew Caillard MW與酒評家Nick Stock授予滿分 100 分評價

- 而 2018 年份Grange則憑藉多個來自世界各地評論的滿分評價，躋身史上最備受讚譽的年份之一。



Penfolds Grange 2018。

Grange葛蘭許在拍賣場上創下了哪些紀錄？

拍賣場上最受矚目的永遠是 1951 年份的 Grange（Bin 1）。這是天才釀酒師 Max Schubert 當年瞞著高層秘密釀造的「實驗性第一批次」，總共只生產了 3 到 4 桶，從未公開發售。據估計，目前全球僅存不到 40 瓶。

2021年底，一瓶極為罕見的1951年首釀葛蘭許（Bin 1），在澳洲權威拍賣行Langton's被三位買家激烈競價後，最終以逾15萬澳元的高價成交，折合約86萬港元，刷新了單瓶澳洲葡萄酒的世界最高拍賣紀錄。雖然推出已久，但這瓶酒在 2014 年經過Penfolds官方的「換塞診所」保養，水位與酒標狀態幾乎無懈可擊。

Penfolds Grange 1951。

除了單瓶酒款外，許多頂級藏家的終極目標，是收集一套從 1951 年首發至今、沒有任何年份中斷的「完整版 Grange 垂直套裝（Vertical set）」。由於早年酒款極難尋獲，能湊齊一套往往需要耗費數十年心血。2020 年底， 1951-2015 合共共 64 瓶的完整套裝，最終以 430,000 澳元（約合港幣 220 萬元）的天價成交，創下了 Grange 完整套裝的最高拍賣紀錄。

為紀念Penfolds Grange誕生 75 周年，Penfolds早前於香港舉辦一系列品鑑晚宴，將不同年份的Grange，以垂直品鑑的形式，配以度身訂造的菜單向藏家呈現，垂直品鑑，品嘗不同年份的葛蘭許佳釀，並配合度身訂造的美食菜單，細緻呈現葛蘭許Grange在酒款結構、層次及非凡陳年潛力上的魅力，體驗頂級佳釀的演變與風味故事。頂級紅酒市場的波浪從未停息，而這款誕生於地下室的紅酒，其市場報價曲線仍在持續攀升。