古着再造│泰國藍染單位注入日本BORO技法　潮改POLO古着拼出新意

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-03-26 16:00

近年古着再造風潮蔚然成風，新晉優秀單位遍地開花，《一物》頻道近年介紹過不少，然而當中十居其九，都是來自日本單位，彷彿Vintage Remade只屬日本職人專利似的，但事實又當真是這樣嗎？

講起古着再造，十居其九的人只會想起Rebuild by Needles，其實都真心有點悶。（HAVEN）

答案當然不是，只要有心去搵，出色作品在其他國家同樣多的是，例如亞洲另一古着大國泰國，同樣不乏值得關注的Vintage Remade品牌，最著名者首推DRY CLEAN ONLY，不但將古着Rock Tee改造得出神入化，adidas亦曾邀請他們進行官方聯乘合作，堪稱國際舞台上最知名的泰國品牌。

DRY CLEAN ONLY作品。（DRY CLEAN ONLY）

不過DRY CLEAN ONLY這種近乎舊時代John Galliano式的後現代主義舞台感，並非人人都駕馭得來，很考個人穿搭功力外，同時亦考膽識，一不小心分分鐘引發時裝車禍。

La Rocca Royalgalleryproject的同名Facebook專頁。（La Rocca Royalgalleryproject）

其Indigo、BORO襤褸工藝品有時都拍得住日本職人出品。（La Rocca Royalgalleryproject）

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反而今次介紹的La Rocca Royalgalleryproject，風格上無疑親民得多，初創時就以日本大熱的Indigo、BORO襤褸工藝作為基調，善用泰國作為古着運輸中轉站的地理優勢，將大量藍染古布以Sashiko刺子繡之法，製作一系列古典感極重的包袋、帽子及鞋履單品。雖然所選用的古布，並不見得是來自日本青森縣的古董級別貨式，但製作出來的作品外觀，較之頂尖日本Vintage Remade單位也毫不失禮，而且定價便宜許多，以高性價比見稱。

三段式Vintage Remade Polo恤是La Rocca Royalgalleryproject最近的重點創作。（La Rocca Royalgalleryproject）

將古着Polo恤或恤衫舊布組合製成一件Patchwork Polo恤，並分上、中、下三段式示人，十分搶眼又考手工。（La Rocca Royalgalleryproject）

除了藍染單品外，La Rocca Royalgalleryproject亦具備不俗的潮流觸覺，眼見近年街頭風時裝大行其道，品牌的泰國職人們亦湊熱鬧，以多件Vintage ralph Lauren Polo的Polo恤、恤衫作原材料，先拆解，繼而進行古着再造，縫製成近期大熱的闊身長袖Polo恤。

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這批衣作雖屬「過頭笠」設計，但每件Polo恤的上、中、下部份，分別由三種布料、圖案不一的Polo恤或恤衫舊布製成，有時恤衫上的鈕釦仍然保留，卻以不規則排列手法分布衣服的上、中、下處，使人產生錯覺，以為是一件能夠完全解開鈕釦的恤衫，其實卻是一件Polo恤而已，而且撞色效果鮮明出眾，既有玩味又具解構主義精神。遺憾La Rocca Royalgalleryproject沒有網店，有興趣買的朋友，只能靠其官方Facebook或IG查問價錢了。